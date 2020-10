In Google Meet arrivano le stanze per sottogruppi di lavoro La funzione permette di suddividere chiamate video con molti partecipanti in sessioni secondarie. La funzione è per ora riservata ai clienti Enterprise for Education, ma nei prossimi mesi dovrebbe ampliarsi ad altre categorie. Pubblicato il 12 ottobre 2020 da Redazione

Google Meet cambia per avvicinarsi sempre più alle esigenze degli utenti. Dato che gestire sessioni video con numeri molto elevati di partecipanti è complicato e dispersivo, la società ha reso disponibile una funzione che permette ali organizzatori delle riunioni di Enterprise for Education di dividere le stanze per sottogruppi di lavoro. Dopo avere completato la discussione in un gruppo più piccolo, i partecipanti possono tornare facilmente alla riunione originale.

Grazie a questa caratteristica molto richiesta, gli educatori possono ottenere un maggiore coinvolgimento nelle loro classi suddividendo gli studenti per discussioni simultanee in piccoli gruppi, anche in orari specifici. I moderatori possono passare da una stanza all'altra per monitorare e partecipare alle discussioni.

In una singola chiamata è possibile creare fino a 100 sale dedicate ai sottogruppi di lavoro. I partecipanti alla chiamata vengono distribuiti in modo casuale e uniforme nelle stanze, ma è anche possibile spostare manualmente le persone in stanze diverse. Le stanze possono essere aperte esclusivamente da chi ha creato l’evento e solo utilizzando il computer.

Per il momento questa funzione non è disponibile per i clienti Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education e Nonprofits, ma Google ha intenzione di metterla a disposizione di altre tipologie di clienti nei prossimi mesi.