Incontro fra “nuvole”, Ovhcloud e Google alleate in Europa Il provider francese e la società di Mountain View annunciano una partnership strategica basata sui principi di open source, trasparenza, interoperabilità e reversibilità. Pubblicato il 10 novembre 2020 da Redazione

Sicurezza e privacy dei dati, ma anche apertura all’open source e interoperabilità: sembrerebbero i requisiti del cloud ideale, quello che dà garanzie e lascia margini di libertà. Sono alcune delle promesse fatte da Ovhcloud e Google Cloud con l’annuncio di una nuova collaborazione, definita come “partnership strategica per realizzare congiuntamente una soluzione cloud affidabile in Europa”. Da questa alleanza e dall’unione delle rispettive tecnologie nasceranno “soluzioni cloud innovative e di valore”, spiega l’ufficio stampa di Ovhcloud, con cui le aziende europee potranno ottenere agilità, velocità e scalabilità per le loro applicazioni, avendo al contempo garanzie di privacy e sicurezza.

L’approccio, assicurano le due aziende, sarà “multi-cloud e aperto”, e includerà il contributo degli sviluppatori di terze parti e della community open source. "Siamo entusiasti di firmare la nostra prima partnership di questo tipo con Ovhcloud", ha commentato Thomas Kurian, Ceo di Google Cloud. “Ascoltando i nostri clienti, i partner e i policy maker in Europa, comprendiamo la loro necessità di un controllo e un'autonomia ancora maggiori".

Nel concreto, in base all’accordo Ovhcloud introdurrà nella propria infrastruttura dedicata (tutta europea) una nuova offerta di Hosted Private Cloud basata sulla tecnologia Anthos, compatibile con l'open source di Google. Tale offerta sarà altamente scalabile, completamente operata e gestita in Europa dai team di Ovhcloud.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Google Cloud per fornire congiuntamente soluzioni innovative che soddisferanno le crescenti esigenze europee di sovranità dei dati”, ha affermato Michel Paulin, Ceo di Ovhcloud. “È un passo avanti significativo per creare nuovo valore per il mercato europeo. Combinare tecnologie all'avanguardia per la community degli sviluppatori, rafforzando al contempo un potente ecosistema di player uniti da un insieme comune di valori, è fondamentale per Ovhcloud. Questa partnership apre le porte a nuove e ampie possibilità, siamo quindi lieti di realizzarle insieme”.