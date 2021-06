Infrastrutture iperconvergenti, nuovi Dell Emc VxRail più potenti I sistemi basati sui nuovi server PowerEdge garantiscono prestazioni e capacità più elevate. Novità anche in VxRail Hci System Software. Pubblicato il 04 giugno 2021 da Redazione

Già utilizzati da 12mila clienti, i sistemi VxRail sono le uniche infrastrutture iperconvergenti ingegnerizzate con Vmware (azienda appartenente al gruppo Dell Technologies, anche se prossima allo spin-off) e, grazie alla loro capacità di automazione e orchestrazione, si prestano a essere utilizzati in ambienti data center, cloud ed edge. Nella nuova gamma vengono impiegati server Dell Emc PowerEdge di ultima generazione, con processori più potenti (inclusi gli Intel Xeon Scalable di terza generazione) e fino al 42% di core di calcolo in più rispetto ai precedenti modelli.

La memoria persistente Intel Optane 200 series, disponibile in opzione, aumenta mediamente del 32% la larghezza di banda rispetto a quanto disponibile sulla generazione precedente di sistemi VxRail. Alcuni specifici sistemi VxRail, inoltre, sono stati aggiornati con i processori Amd Epyc di terza generazione per offrire flessibilità e scalabilità : è possibile avere fino a 64 core di calcolo per processore. Altre novità riguardanti i sistemi VxRail comprendono configurazioni con Gpu Nvidia

A40 o A100 Tensor Core (per applicazioni di intelligenza artificiale e machine learning), incrementi di capacità fino al 20% per i sistemi VxRail P Series (adatti per applicazioni di Vdi, streaming video e imaging medicale) e maggiore flessibilità, con 50% di slot PCIe in più, sui modelli VxRail E Series (per poter aggiungere risorse supplementari come schede di rete o schede fibre channel).

“I clienti scelgono Dell EMC VxRail perché semplifica l'esperienza IT e il percorso verso il cloud ibrido”, ha dichiarato Jeff Boudreau, presidente e general manager dell'Infrastructure Solutions Group di Dell Technologies. “Gli investimenti di Dell Technologies nello sviluppo software puntano a facilitare l'adozione dell'hardware più recente, migliorare l'esperienza VMware e semplificare l'intero ciclo di vita dell'IT. Questi nuovi aggiornamenti aiutano i clienti a massimizzare le risorse che possiedono, supportare più workload e semplificare il deployment per meglio rispondere alle esigenze del business”.

Altre novità annunciate da Dell Tecnologies riguardano i nodi dinamici VxRail, sistemi esclusivamente dedicati al calcolo, utili per semplificare le operazioni, gestire meglio le risorse storage e ottimizzare i costi. Questi nodi ora supportano VMware HCI Mesh, permettendo agli utenti di scalare le risorse storage e quelle di calcolo,indipendentemente le une dalle altre. Inoltre i nodi dinamici VxRail con VMware Cloud Foundation introducono la connettività con Dell EMC PowerStore, PowerMax e Unity XT per supportare ulteriori workload a impiego intensivo di dati.

Nell’aggiornamento di VxRail HCI System Software debuttano, invece, tool automatizzati di autoinstallazione, che danno agli utenti un maggior controllo: è possibile convalidare, orchestrare e automatizzare i deployment dei cluster nei tempi che si preferiscono. Inoltre è possibile riallocare o redistribuire i nodi all’interno dei cluster.

I sistemi Dell Emc VxRail dotati di processori Amd Epyc di terza generazione saranno disponibili a livello globale entro giugno.I sistemi VxRail dotati di processori Intel Xeon di terza generazione saranno disponibili a luglio, così come gli aggiornamenti di VxRail HCI System Software. Arriveranno ad agosto, invece, i nodi dinamici VxRail.