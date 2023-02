Ingecom distribuisce Hackrocks, imparare dagli hacker a difendersi L’offerta del distributore si allarga con la Cyber Security Training Platform di una startup spagnola. Le sfide da superare sono state create da hacker. Pubblicato il 13 febbraio 2023 da Redazione

Le competenze di cybersecurity nelle aziende non sono mai troppe, anzi questo è spesso un punto debole sfruttato da chi realizza gli attacchi. E anche gli addetti ai lavori della cybersecurity hanno bisogno di aggiornamento continuo. Ingecom allarga la propria offerta in quest’ambito grazie a un nuovo accordo di distribuzione siglato con Hackrocks, una startup spagnola che ha sviluppato una piattaforma di learning e training dedicata alle competenze di sicurezza informatica.

La Cyber Security Training Platform propone esercitazioni pratiche di difficoltà variabile, create da hacker. “È necessario che nella società ci siano hacker in grado di proteggerci”, ha dichiarato Enrique Serrano, Ceo e fondatore di Hackrocks. “Per questo bisogna che esista un luogo nel quale essi possano essere educati e formati prima che diventino criminali informatici. Sappiamo che sono persone curiose, che amano superare se stessi e rompere le barriere: per far parte del gruppo, bisogna accettare la sfida e migliorarsi ogni volta un po' di più”.



La proposta formativa di Hackrocks si ispira agli standard proposti dall' Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) e si basa su modelli di competizione Capture The Flag (una gara di hacking in cui due squadre si sfidano a trovare, sfruttare o correggere il maggior numero di vulnerabilità). Una caratteristica è la presenza di elementi di gamification: badge assegnati a ogni progressi e una classifica in cui gli utenti possono confrontare i propri punteggi e progressi con quelli degli altri. Inoltre gli utenti possono chiedere o fornire aiuto ad altri all’interno di una community. La piattaforma propone oltre cento sfide, offre supporto multilingue ed è white label.

“Non basta avere soluzioni di cybersecurity e cyberspionaggio per proteggere le aziende”, ha commentato Javier Modúbar, Ceo di Ingecom. “È stato ampiamente dimostrato che l'utente finale è l'anello più debole di un'azienda in termini di sicurezza. Per questo è fondamentale formarlo per avere una strategia di cybersecurity solida. Grazie all'accordo raggiunto con Hackrocks, ampliamo la nostra offerta a valore e forniamo ai nostri partner uno strumento molto utile per le organizzazioni di qualsiasi dimensione”.

A oggi la piattaforma di Hackrocks conta più di 32mila utenti. Tra i clienti spicca la Polizia nazionale spagnola, che ha usato questa tecnologia nel 2021 per il proprio progetto C1b3rWallChallenge. L’accordo siglato con Ingecom copre la distribuzione della tecnologia di Hackrocks nei Paesi del Sud Europa, Italia inclusa.