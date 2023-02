Intel aiuta gli sviluppatori a prepararsi al quantum computing Il Quantum Software Development Kit Sdk, ora in versione 1.0, permette di creare algoritmi e applicazioni quantistiche in simulazione e di testarle sull’hardware di Intel. Pubblicato il 28 febbraio 2023

I tentativi di democratizzare il calcolo quantistico si sono susseguiti negli anni, con la notevole spinta del cloud. Aziende come Ibm, Google e Microsoft permettono di utilizzare le sostanziose risorse di calcolo e storage dei “supercervelli” quantistici in modalità as-a-service, senza dover possedere materialmente l’hardware sottostante. Secondo una recente analisi di McKinsey, gli ambiti che più potrebbero beneficiare del quantum computing nei prossimi anni sono l'industria biofarmaceutica, l’industria chimica, il settore automobilistico e i servizi finanziari.

Accanto alle aziende già citate e ai produttori di hardware specializzati in macchine per il calcolo quantistico (come D-Wave Systems), anche Intel è impegnata in questo campo. La società di Santa Clara l’anno scorso ha fatto passi avanti nella progettazione di chip che possono condensare un maggior numero di quantum dot su un wafer di silicio. Nel mese di settembre 2022 è stata pubblicata la versione beta di un kit di sviluppo software (Software Development Kit) che permette di programmare algoritmi quantistici in simulazione.

Il Quantum Software Development Kit Sdk passa ora alla versione 1.0, presentandosi come “un computer quantistico completo in simulazione”, che può anche interfacciarsi con i componenti hardware di calcolo quantistico di Intel, come il chip di controllo Horse Ridge II e i processori quantum spin qubit, al momento non ancora disponibili. L’Sdk include un’interfaccia di programmazione in scritta in C++ e offre un interfacciamento diretto con le applicazioni compilate in C/C++ e Python.

Un wafer per il calcolo quantistico (immagine: Intel)

“L’Intel Quantum Sdk aiuta i programmatori a prepararsi ai futuri computer quantistici commerciali su larga scala”, ha dichiarato Anne Matsuura, direttrice Quantum Applications & Architecture degli Intel Labs. “Non soltanto aiuterà gli sviluppatori a imparare come creare algoritmi e applicazioni quantistiche in simulazione, ma farà anche progredire il settore creando una community di sviluppatori che velocizzerà la creazione di applicazioni, affinché siano pronte per quando l’hardware quantistico di Intel sarà disponibile”.