Intel svela il processore desktop più veloce al mondo Il nuovo Intel Core i9-12900KS di dodicesima generazione impiega 16 nodi di calcolo e 24 thread, e raggiunge in modalità turbo una frequenza di 5,5 GHz. Pubblicato il 29 marzo 2022 da Redazione

Intel segna nuovi record di velocità e performance con la piattaforma Intel Core i9-12900KS di dodicesima generazione, il processore per Pc desktop più veloce mai presentato. Un prodotto destinato principalmente al gaming, per ora, ma che apre uno squarcio sul futuro anche per altre categorie di prodotto. Sarà disponibile sul mercato a partire dal 5 aprile, con un prezzo di listino consigliato che parte da 739 dollari se lo si acquista come prodotto singolo, ma Intel ovviamente lo proporrà anche ai partner di canale e agli Oem che potranno inserirlo nei loro futuri modelli.

Dotata di 16 core di calcolo (otto performance-core e 8 Efficient-core), 24 thread, 150W di potenza base e Intel Smart Cache da 30 MB, questa piattaforma vanta fino a 5,5 GHz di frequenza in modalità turbo, supportata dalle tecnologie Intel Thermal Velocity Boost e Intel Adaptive Boost.



Il processore può supportare un massimo di 128 GB di capacità di memoria e un massimo di 76,8 GB/s di larghezza di banda di memoria. È compatibile con le schede madri Z690 esistenti e le più recenti BIOS raccomandate per il gaming.

"Intel continua a estendere i limiti di prestazioni nel gaming su desktop con il nuovo processore Intel Core i9-12900KS processor di dodicesima generazione”, ha dichiarato Marcus Kennedy, general manager Gaming, Creator & Esports della società di Santa Clara. “Basato sulla nostra architettura ibrida, per la prima volta questo processore può raggiungere 5,5 GHz su un massimo di due core, offrendo ai gamer più esigenti la possibilità di massimizzare le prestazioni".