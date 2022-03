Intelligenza artificiale, spesa in crescita del 26% negli Usa Tra il 2021 e il 2025, secondo Idc, la spesa in tecnologie di AI negli Stati Uniti crescerà annualmente del 26%, fino a un valore di 120 miliardi di dollari. Pubblicato il 21 marzo 2022 da Redazione

Gli Stati Uniti manterranno il primato dell’intelligenza artificiale nei prossimi anni, almeno per quanto riguarda i livelli di spesa destinata a questa categoria tecnologica. Lo pronostica Idc, stimando un incremento annuo medio (Gagr) del 26% tra il 2021 e il 2025, anno in cui gli investimenti statunitensi in intelligenza artificiale raggiungeranno quota 120 miliardi di dollari. I due principali mercati di destinazione sono oggi e ancora saranno il retail e il settore bancario, insieme responsabili di circa 20 miliardi di dollari di spesa in intelligenza artificiale sul totale dei 120 milioni pronosticati.

A detta di Idc, nel retail cresceranno i casi d’uso centrati sul supporto clienti (Augmented Customer Service Agents) e sulla personalizzazione dell’esperienza d’acquisto (Expert Shopping Advisors & Product Recommendations), fenomeni entrambi alimentati dall’e-commerce. Nel settore bancario, invece, l’intelligenza artificiale sarà usata soprattutto nel servizio clienti (in sistemi di consulenza e raccomandazione degli investimenti), nelle operations (analisi e investigazione delle frodi) e nella cybersicurezza (in sistemi di threat intelligence e prevenzione delle minacce).

Queste sono e resteranno i due mercati più altospendenti, ma in altri ambiti si registreranno crescite degli investimenti ancora maggiori. Con un tasso di crescita Cagr del 29,7% tra il 2021 e il 2025, l’area dell’ottimizzazione IT diventerà il terzo ambito di utilizzo principale per l’intelligenza artificiale. Nei mercati dei servizi professionali, nell’industria dei media, nei servizi di sicurezza e nei servizi di investimento la spesa crescerà a un tasso Cagr del 30%, e ancora di più aumenterà la spesa in intelligenza artificiale destinata ai servizi di sicurezza pubblica e di risposta alle emergenze.

“Il maggior beneficio potenziale dell’intelligenza artificiale resta il suo impegno nello sviluppo di nuovo business e nella creazione di nuovi modelli di business”, ha commentato Mike Glennon, senior research manager di Idc. “In ogni caso, le aziende esistano ad abbracciare questo potenziale, lasciando le maggiori opportunità ai nuovi entranti sul mercato, i quali non temono il cambiamento e sanno adattarsi facilmente ai nuovi modi di fare business. Il futuro dell’imprenditoria è l’intelligenza artificiale, e le aziende che sapranno cogliere questa opportunità potranno facilmente diventare i nuovi giganti”.