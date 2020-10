Iperconvergente e in tempo reale, la Bi di Tibco La conferenza annuale TibcoNow è servita per delineare una roadmap evolutiva centrata sull'approccio unificato verso gli analytics, integrando la data visualization all'analisi del flussi in tempo reale. Pubblicato il 22 ottobre 2020 da Roberto Bonino

Gli sviluppi della proposizione di Tibco si muovono ai tre pilastri Connect, Unify e Predict, integrati da oltre un anno sotto il cappello della Connected Intelligence Platform. L'edizione 2020 (naturalmente virtuale) del TibcoNow è servita per fornire una visione più compatta di quanto l'azienda mette oggi a disposizione delle aziende nel contesto della gestione dei dati.

Uno dei temi portanti della conferenza è stato quello dell'iperconvergenza, applicata al tema della data integration e non più semplicemente all'infrastruttura. Tibco lo ha declinato e fatto proprio, introducendo il concetto di Hyperconverged Analytics. Partendo dalle proprie radici, ancorate all'integrazione nelle sue varie declinazioni e assommando gli sviluppi aggiunti nel tempo, soprattutto in direzione della classica business intelligence (con l'acquisizione di Jaspersoft) e della data visualization (Spotfire), il vendor ha proposto una visione basata sulla convergenza dello streaming, della data science e della visualizzazione dei dati. Spotfire diventa, in sostanza, un ambiente federatore e, suo tramite, gli utenti possono riprodurre il loro ambiente di data science e analytics in cloud, senza dover scrivere alcuna linea di codice.

Al centro troviamo lo streaming dei dati in tempo reale e per questo Tibco ha messo a punto Cloud Data Streams, uno strumento visuale e automatizzato di ingestione di dati real time, via Apache Kafka, Mqtt o Tibco Messaging. Questi servizi vengono riconosciuti automaticamente e da qui si possono creare dashboard "live" per esplorare i dati storici e, in combinazione con Spotfire, alimentare per esempio un modello previsionale: "Occupiamo una posizione importante nell'analisi dei flussi di dati", rileva Gianfranco Naso, regional vice president South West Emea di Tibco. "Una parte crescente delle aziende ha necessità di integrare informazioni operative e di contesto in tempo reale per prendere decisioni e noi siamo in grado di fornire le giuste risposte".

Gianfranco Naso, regional vice president South West Emea di TIbco

Il vendor ha rafforzato anche la propria strategia di data management con Any Data Hub, una soluzione che centralizza i processi di gestione dei dati, basandosi sulla piattaforma Data Virtualization 8.3, che a propria volta è stata arricchita con oltre ottanta nuovi connettori. Fra le altre novità, il servizio di elaborazione degli eventi complessi Tibco BusinessEvents 6 ha beneficiato di un ridisegno dello strato visuale gestibile anche in cloud e Bpm Enterprise 5 ha aggiunto opzioni per la containerizzazione.

In generale, con le evoluzioni più recenti, Tibco ha voluto rendere più semplice e accessibile l'analisi dei dati, combinando data visualization e machine learning alla cattura dei dati in tempo reale attraverso strumenti che necessitano poco o niente di generazione di codice. L'intento è quello di mascherare la complessità delle infrastrutture dei dati e offre agli utenti, neofiti o avanzati, la possibilità di svincolarsi dagli sviluppatori per progettare analisi partendo da fonti eterogenee: "Non ci interessa sapere dove si trovano i dati utilizzati per le analisi, perché siamo in grado di creare viste virtuali per eseguire le correlazioni necessarie e a questo aggiungiamo la sicurezza, la modalità self-service e la capacità di normalizzare i dati per avere visibilità sull'impatto nei processi aziendali", commenta Naso. "Le nostre caratteristiche ci hanno già messo in posizione forte su mercati in Italia fortemente competitivi, come le Telco, le utilities e il finance. Ora ci aspettiamo di poter aiutare nei processi di trasformazione anche mercati come la Pa o le assicurazioni".