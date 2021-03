Ipi Partners rileva lo specialista di colocation Supernap L'operazione è avvenuta con la cessione del 100% del capitale da parte di Acdc, precedente socio di controllo. Pubblicato il 01 marzo 2021 da Redazione

Nuovo cambio di proprietà per Supernap, specialista di servizi data center, che dispone di un campus di 100 mila metri quadrati a Siziano, in provincia di Pavia.

La società di private equity Ipi Partners ha acquisito il 100% del capitale sociale del precedente socio di controllo, ovvero Acdc Holdings, per un valore non comunicato.

Ipi Partners è una realtà che tende a investire prevalentemente in attività legate alla tecnologia, in particolare proprio nel campo della gestione di data center. L'operazione appena annunciata rappresenta il primo investimento in Europa.

Supernap, che in passato ha attraversato qualche fase complicata, potrà ora allargare il proprio raggio d'azione, partendo dalla base consolidata in Italia per espandersi verso il resto d'Europa.

L'acquisizione sarà seguita da un rebranding strategico che prenderà corpo nel corso del 2021. attualmente, la società acquisita offre collocation, alimentazione e connettività per le aziende che si appoggiano alla propria infrastruttura. L'attuale amministratore delegato è Sherif Rizkalla, che ha commentato: "Ipi è il partner ideale per aiutarci nell’ulteriore sviluppo e implementazione delle nostre infrastrutture hyperscale in Italia e in tutta Europa e per accelerare i piani di crescita".