Kaspersky: ecco quali sono i servizi web più pericolosi L’attenzione delle aziende sui dispositivi utilizzati dai dipendenti deve essere elevatissima, perché il rischio si nasconde anche dietro nomi il cui utilizzo sul posto di lavoro non viene limitato. Ecco quali sono. Pubblicato il 26 ottobre 2020 da Redazione

I servizi web più pericolosi per la sicurezza non sempre coincidono con quelli che le aziende limitano sui dispositivi dei dipendenti. Secondo le statistiche anonime degli incidenti rilevati nei prodotti Kaspersky e fornite volontariamente dagli utenti, i primi cinque servizi web a cui i dipendenti accedono più spesso dai loro dispositivi aziendali sono YouTube, Facebook, Google Drive, Gmail e WhatsApp, tutti leader nei rispettivi segmenti.

Purtroppo, questi stessi servizi web vengono sfruttati anche per il phishing e altre azioni dannose. L'analisi di Kaspersky ha individuato le cinque applicazioni su cui sono stati più spesso riscontrati tentativi di phishing: Facebook (4,5 milioni), WhatsApp (3,7 milioni), Amazon (3,3 milioni), Apple (3,1 milioni) e Netflix (2,7 milioni). I servizi di Google - tra cui YouTube, Gmail e Google Drive - occupano la sesta posizione con 1,5 milioni di tentativi di phishing.

In azienda, i servizi che più spesso vengono inibiti sono legati per lo più ai social network: Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram e LinkedIn. Sono solitamente esclusi, invece, i servizi di messaggistica, di posta elettronica e di condivisione dei file, che non sono certo esenti da tentativi di frode.

“È impossibile ormai immaginare la nostra vita quotidiana e il nostro lavoro senza la possibilità di usufruire di diversi servizi web, compresi i social media, le applicazioni di messaggistica e le piattaforme di condivisione di file,” ha dichiarato Tatyana Sidorina, security expert di Kaspersky. “Ci permettono di comunicare e condividere pensieri, idee, immagini e suggerimenti e lo hanno fatto soprattutto quest'anno quando, costretti in casa dall’emergenza sanitaria, sono stati il nostro unico modo di connetterci al mondo esterno. Nonostante ciò, per le organizzazioni è fondamentale conoscere i possibili vettori di un attacco per la propria azienda e le tecnologie e le misure di sensibilizzazione per prevenirlo. Non solo, le aziende devono anche consentire ai propri dipendenti un accesso sicuro ai servizi di cui hanno bisogno e per fare ciò è fondamentale trovare il giusto equilibrio. Noi di Kaspersky lo riteniamo un punto importante e forniamo alle organizzazioni strumenti di protezione e competenze tecniche.”