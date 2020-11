Kookai ed Etex migliorano la propria rete con Gtt Communications L’azienda di abbigliamento e lo specialista internazionale dei materiali da costruzione hanno adottato i servizi gestiti SD-Wan per abilitare nuovi servizi e per migliorare la disponibilità di banda in diverse location. Pubblicato il 12 novembre 2020 da Redazione

Dalla moda all’edilizia, e più precisamente dai negozi di abbigliamento alla estrazione di materiali da costruzione: la necessità di tecnologie di rete al passo con i tempi, a valore aggiunto e votate alla logica software-defined accomuna diversi settori di mercato. Gtt Communications, società statunitense che eroga servizi di cloud networking dalla propria rete mondiale Tier1, ha fatto sapere di aver guadagnato due nuovi clienti di spicco. Uno è Kookaï, marchio di moda femminile fondato a Parigi nel 1983 e oggi di proprietà australiana, distribuito in moltissimi canali fra i quali anche una rete di negozi proprietari. Da oltre un decennio che le attività online e i negozi francesi e spagnoli di Kookaï si affidano alla rete di Gtt per gestire flussi di dati business-critical, come inventario, ordini e transazioni di pagamento.

Ora la multinazionale ha avviato un nuovo progetto di aggiornamento tecnologico: adotterà i servizi gestiti di SD-Wan e di connettività di Gtt per i suoi 148 uffici e punti vendita al dettaglio in Francia e Spagna. La prossima fase prevede l’attivazione un maggior numero di terminali di vendita contactless, oltre ad attività di video e marketing in tempo reale tese a migliorare l’esperienza di shopping in negozio. Al contempo Kookaï vuole rinnovare l’esperienza di vendita al dettaglio online e gestire la crescente domanda di acquisti via Internet, aumentata notevolmente negli ultimi sei mesi.

Il servizio gestito SD-Wan fornito da GTT garantirà che il traffico venga instradato in modo sicuro e ottimale attraverso la rete di Kookaï e supporterà i picchi di domanda nei momenti in cui si intensifica l’attività degli utenti online. Il servizio, inoltre, fornirà una connessione Internet locale sicura e hotspot Wi-Fi in ogni sede Kookaï per i clienti e il personale dei negozi. Uffici e negozi saranno collegati in fibra o tramite banda larga, con backup 4G per ogni sito per garantire resilienza.

La rete Tier1 di Gtt Communications

L’altro nuovo progetto segnalato da Gtt Communications è quello di Etex, un’azienda belga storica, nata nel 1905 e rimasta a conduzione familiare, ma diventata nel tempo una multinazionale che conta 101 siti produttivi (in 42 Paesi) e 13mila dipendenti. Etex ha scelto di utilizzare il servizio gestito SD-Wan di GTT per connettere un’ottantina dei suoi siti in Europa, Americhe, Africa, Asia e Medio Oriente. La soluzione integra l'intero backbone Internet Tier 1 di Gtt con connettività cloud privata e diretta, per migliorare le prestazioni delle applicazioni business-critical.

Etex potrà garantire larghezza di banda disponibile in molte delle location difficili da raggiungere, attraverso la combinazione della connessione principale e di backup dell'ufficio in un'unica configurazione intelligente, sempre attiva. Questo metodo consente a entrambe le connessioni di condividere il carico di traffico giornaliero, fornendo al contempo un'opzione ridondante di failover nel caso una delle linee dovesse avere un guasto. Il servizio di SD-Wan garantisce inoltre che il traffico delle applicazioni che fluisce attraverso la rete Etex venga sempre instradato per il percorso di rete più diretto, e attiva l'ottimizzazione Wan per le applicazioni che risiedono nel cloud di Microsoft Azure. Gtt fornisce a Etex anche servizi di SIP trunking.

"Insieme a Gtt abbiamo costruito una rete a prova di futuro, che si adatta alle nostre risorse firewall esistenti e offre tutti i vantaggi di una soluzione SD-Wan gestita agile e resiliente", ha commentato Bert Janssens, responsabile della tecnologia di Etex. “Gtt ha una comprovata esperienza nel supportare la nostra attività con il suo team altamente qualificato e la capacità dei suoi servizi professionali. Il nostro processo di implementazione ha beneficiato della vasta esperienza di Gtt nel dispiegare in tutto il mondo una gran varietà di tecnologie SD-Wan gestite. Prevediamo che questa nuova soluzione ridurrà in modo significativo il costo totale di gestione della nostra rete".