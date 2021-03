L'esplosione nelle vendite di Pc gonfia le cifre di Dell Soprattutto grazie agli oltre 50 milioni di personal computer commercializzati, La Casa americana ha chiuso il Quarto trimestre con utili per 1,34 miliardi di dollari. Pubblicato il 01 marzo 2021 da Redazione

Dell Technologies ha ottenuto risultati più che soddisfacenti nel quarto trimestre del proprio esercizio fiscale, soprattutto grazie alla crescita della domanda di pc e dispositivi personali, generata dall'esplosione dello smart working e della didattica a distanza.

Nel periodo considerato, il costruttore ha dichiarato utili per 1,34 miliardi di dollari, su un volume d'affari complessivo di 26,11 miliardi di dollari, in crescita il 9% rispetto all'anno precedente. Da rilevare come siano aumentate del 8% le entrate ricorsive, in gran parte dovute all'affermazione dei modelli as-a-service

Con riferimento all'esercizio nel suo complesso, Dell ha fatto segnare un utile di 3,5 miliardi di dollari, su un fatturato di 94,22 miliardi, con una crescita del 2%. La prosecuzione nelle attività gestite in remoto, porta la società a pensare che anche 2021 possa essere un anno destinato a chiudere in modo positivo.

In termini di unità vendute, i pc hanno raggiunto i 50,3 milioni di unità nel 2020. Per questo motivo, il volume d'affari della business unit ha segnato una crescita del 17% raggiungendo un volume d'affari pari a 13,8 miliardi di dollari nel quarto trimestre.

Per converso, l'area di di attività legata alle infrastrutture ha registrato un andamento più stabile. il valore, il risultato del quarto trimestre è pari a 8,8 miliardi di dollari, ma c'è stato un calo nel comparto dello storage (2%), controbilanciato dalle vendite di server e reti, cresciute del 3%.