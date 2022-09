La cybersicurezza “intelligente” di Darktrace è distribuita da V-Valley Il distributore appartenente al Gruppo Esprinet veicolerà in Italia l’intera offerta di Darktrace, azienda specializzata in prevenzione, rilevamento e risposta alle minacce. Pubblicato il 26 settembre 2022 da Redazione

La britannica Darktrace ha incorporato l’intelligenza artificiale all’interno delle proprie soluzioni di prevenzione, rilevamento e risposta alle minacce già in tempi non sospetti, prima che l’uso dell’apprendimento automatico e dell’AI a supporto della cybersicurezza diventasse di moda. Fondata nel 2013 a Cambridge, Regno Unito, la società di sicurezza informatica ha ora una marcia in più sul mercato italiano grazie all’accordo siglato con V-Valley: il distributore appartenente al Gruppo Esprinet veicolerà in Italia l’intera offerta di Darktrace, basata sui concetti di intelligenza artificiale “autoapprendente” e di “sistema immunitario” per la cybersicurezza.



"In un momento in cui la velocità e la frequenza degli attacchi informatici è troppo elevata per essere affrontata dai team IT e dalle tecnologie di sicurezza tradizionali, Darktrace è orgogliosa di offrire un'intelligenza artificiale in grado di rilevare, rispondere e, più recentemente, prevenire autonomamente le minacce informatiche più sofisticate", ha commentato Francesca Bowen, global head of partnerships di Darktrace. "È un piacere

collaborare con Esprinet, consentendo a un maggior numero di organizzazioni in Italia di adottare soluzioni di sicurezza su misura, complete, sempre attive e in continua evoluzione, basate su modelli matematici unici per ogni singola organizzazione". Le tecnologie di Darktrace proteggono gli endpoint e gli ambienti IT tradizionali on-premise, ma anche le reti aziendali, le applicazioni cloud, i dispositivi Internet of Things e i sistemi di controllo industriale. Attualmente vengono utilizzate da oltre 7.400 aziende clienti nel mondo.



All’interno del nuovo accordo, V-Valley si è impegnata a fornire il proprio know-how tecnico, oltre a mettere a disposizione la propria capillare rete distributiva. La tecnologia di Darktrace verrà proposta “con un focus particolare su un target medio-alto di clientela con cui il distributore vanta relazioni solide e consolidate”, ha fatto sapere l’ufficio stampa del Gruppo Esprinet.



“La partnership con Darktrace”, ha dichiarato Sergio Grassi, head of sales & marketing di V-

Valley Italia, “rientra nella strategia di crescita del Gruppo Esprinet nei segmenti ad alto valore aggiunto, su cui V-Valley è focalizzata da sempre. Le soluzioni di Darktrace ci consentono di ampliare l’importante portfolio di soluzioni di cybersecurity messo a disposizione dei nostri partner, insieme all’importante supporto tecnologico garantito dalle numerose competenze presenti all’interno della struttura tecnica di V-Valley”.