La firma digitale come foglio e penna? Euronovate ci prova Con l’innovazione della tecnologia wSign, lo specialista di trust solution intende rendere possibile la sigla elettronica di documenti in qualunque contesto e con i crismi della validità legale. Pubblicato il 08 giugno 2022 da Redazione

In passato, la firma di un documento poteva avvenire non solo negli uffici preposti, ma anche ovunque ci fosse carta, penna e consenso fra le parti interessate. Da quando la tecnologia digitale ha iniziato a trasformare questa millenaria pratica, il limite del dispositivo e della validità dell’atto ne ha frenato la diffusione universale.

Un passo avanti potrebbe essere compiuto con la tecnologia wSign, messa a punto da Euronovate Group. Si tratta di una piattaforma di firma digitale utilizzabile in modo indifferente dal luogo e dal dispositivo utilizzato, ottenendo un documento con validità legale e proteggendo allo stesso tempo dati e identità degli utenti. La conformità viene garantita dal fatto che l’azienda produttrice agisce anche come Certification Authority per l’applicazione del regolamento eIdas con il brand Víntegris.

Come ha indicato Carlo Di Giulio, product owner di wSign, “Attraverso quattro passaggi, la piattaforma consente di firmare online ottenendo un documento con piena validità legale e con la massima protezione. Il processo di firma rapido e semplice fornito da wSign, inoltre, aumenta l'efficacia di qualunque azienda poiché oltre l'85% degli accordi viene completato in meno di 24 ore e il 48% in meno di 15 minuti”.

wSign consente approvazioni di documenti con diversi livelli di sicurezza a seconda dei requisiti legali e, grazie all'elevata tracciabilità dei processi, le operazioni di firma possono essere monitorate e utilizzate come prove legali, fornendo un quadro di audit più sicuro: “wSign è la soluzione SaaS che permette di accelerare i processi di firma aziendali interni ed esterni, gestendone il flusso in modo intuitivo, tra diversi firmatari”, ha sottolineato Andrea Pirone, chief revenue officer di Euronovate Group. “I risultati sono il miglioramento della performance del business e un notevole risparmio di tempo, carta e spazio per l'archivio”.