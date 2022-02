La guida del canale di Zscaler in Europa passa a Paul Eccleston Il manager, esperto di canale in ambito cloud e sicurezza, è stato scelto per il ruolo di vice president international for partners and alliances per le regioni Emea e Apac. Pubblicato il 16 febbraio 2022 da Redazione

Nuovo punto di riferimento, in Europa, per i partner di canale di Zscaler, azienda californiana di cybersicurezza specializzata in gestione degli accessi e protezione del cloud: per il ruolo di vice president international for partners and alliances è stato nominato Paul Eccleston. Entrato in Zscaler a fine 2021, il manager vanta un’esperienza più che ventennale nell’ambito del canale Ict, avendo lavorato per diverse aziende con base in Regno Unito e in particolare per Nuvias Group, un distributore specializzato in sicurezza, infrastrutture e soluzioni di collaboration.

All’interno di Nuvias, Eccleston ha ricoperto per più di cinque anni il ruolo di Ceo e per poco meno di due anni quello di chairman e Ceo dell’intero gruppo. Nel corso della sua carriera ha potuto interfacciarsi con alcuni tra i principali fornitori Ict del mercato, come Microsoft, Ibm, Cisco, HP, Dell, Symantec, Juniper, Fortinet, Vmware, Citrix e Zoom. Inoltre ha fatto parte di molti comitati consultivi dedicati canale, sia nella regione Emea sia a livello globale.

Nel suo nuovo ruolo, avrà il compito di “accelerare la crescita della struttura di canale di Zscaler nelle regioni Emea e Apac”, fa sapere l’ufficio stampa. Eccleston assume la responsabilità di tutti i segmenti di canale e dovrà contribuire a consolidare le relazioni di Zscaler con distributori, service provider, system integrator, rivenditori a valore aggiunto, Msp (Managed Service Provider) e altri attori dell’ecosistema di partner.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Paul nel team di Zscaler", ha commentato Todd Meister, senior vice president global partners & alliances di Zscaler. "La sua comprovata esperienza nel gestire le attività di canale a livello globale lo rende perfetto per questo ruolo; il nostro obiettivo è far crescere ulteriormente il canale per rispondere all’interesse che vediamo nei confronti del nostro portafoglio di servizi di sicurezza basati sulle soluzioni Zero Trust".

"La proposta di Zscaler per il canale è la più solida e convincente che abbia mai visto, e non vedo l'ora di massimizzare questa opportunità nel mio nuovo ruolo", ha dichiarato Eccleston. "Sono entusiasta di entrare a far parte di un'azienda che si sta attivamente concentrando sul canale, coltivando relazioni di successo con distributori, fornitori di servizi, system integrator, rivenditori a valore aggiunto e partner Alliance per sostenere la crescita esplosiva della trasformazione digitale e della sicurezza Zero Trust come risposta alla necessità di poter lavorare da qualsiasi luogo e in ambienti multicloud sicuri".