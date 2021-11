La piattaforma di Gtt velocizza ordini e risoluzione dei problemi La piattaforma centralizzata di Gtt e Neustar per i servizi di rete semplifica l'elaborazione degli ordini e la risoluzione dei ticket per i circuiti di terze parti. Pubblicato il 23 novembre 2021 da Redazione

Gtt, fornitore di servizi di telecomunicazione proprietario di una rete IP di primo livello (Tier 1), ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma centralizzata per i servizi di rete che semplifica l'elaborazione degli ordini Asr (Access Services Request) e la risoluzione dei ticket per i circuiti di terze parti. Basata su Api (Application Programming Interface), la piattaforma impiega la tecnologia Universal Order Connect di Neustar, una piattaforma basata su cloud per la gestione degli ordini dei service provider.

La novità di Gtt mira a semplificare e velocizzare le attività dei fornitori di servizi attraverso funzioni di automazione che permettono di ridurre i passaggi manuali nel processo, di adattare i formati alle esigenze del cliente e, ancora, di migliorare l'accuratezza degli ordini e delle segnalazioni di problemi. Grazie all’interfaccia unica, diventa più semplice relazionarsi con i diversi fornitori di circuiti di terze parti, i ticket vengono elaborati in modo più facile e gestiti in modo più trasparente, e tutto questo si traduce in un miglior servizio al cliente.



Per soddisfare le proprie esigenze di connettività su scala globale, i clienti enterprise di Gtt possono sfruttare migliaia di fornitori di servizi di accesso alla rete. tra cui 400 partner preferenziali che possono fornire un servizio end-to-end gestito.



"Siamo focalizzati sulla nostra roadmap, perseguendo un modello di servizio completamente digitale per servire meglio i nostri clienti e migliorare l'efficienza, grazie anche alle eccellenti capacità tecnologiche di partner come Neustar", ha affermato Don MacNeil, il chief operating officer di Gtt. "L'automazione dell'immissione degli ordini e della risoluzione dei ticket con i nostri fornitori di accesso è un ottimo esempio di come stiamo significativamente differenziando la customer experience grazie all'eccellenza operativa. Abbiamo calcolato che questa nuova capacità della piattaforma Asr, combinata con altre tecnologie di automazione previste dalla nostra roadmap, aumenterà fino a cinque volte la velocità di elaborazione degli ordini".



"Il 92% degli operatori di rete che abbiamo intervistato ritiene che sia importante semplificare e automatizzare il processo di ordini della banda larga per fornire una migliore customer experience”, ha aggiunto John Denemark, senior vice president e general manager, carrier provisioning di Neustar. “Universal Order Connect è una piattaforma completamente integrata che automatizza e semplifica l'intero processo di acquisto wholesale di accesso alla rete e ai servizi di trasporto. Siamo lieti di collaborare con Gtt per implementare questa nuova funzionalità della piattaforma, che riduce i tempi di consegna degli ordini, protegge i margini e garantisce che i clienti enterprise godano di un servizio ottimale".