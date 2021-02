La piattaforma Vdmr di Qualys vira verso il mobile La tecnologia di vulnerability management and detection supporta ora anche i dispositivi Android e iOS. Pubblicato il 18 febbraio 2021 da Redazione

Lo specialista di sicurezza e compliance in cloud Qualys ha esteso la propria piattaforma SaaS Vdmr (Vulnerability management, detection and response) ai dispositivi mobile, per offrire alle imprese una visibilità end-to-end verso le differenti potenziali minacce sul mercato.

Vdmr for Mobile Devices integra la possibilità di gestire il parco completo dei dispositivi e delle applicazioni installate, comprendendo la tipologia di apparato, le versioni, lo stato del ciclo di vita e la localizzazione. Si aggiungono la visibilità e la valutazione immediate delle vulnerabilità, grazie alla correlazione in tempo reale tra le versioni delle applicazioni e il database aggiornato delle minacce in circolazione.

Compatibile con i sistemi operativi Android e iOS, Vdmr for Mobile Devices consente anche di controllare in tempo reale eventuali problemi di configurazione, secondo le raccomandazioni di organismi come Nsa e Cis. Inoltre, la gestione delle risposte e l'integrazione delle patch, ma anche gli avvisi agli utenti con sblocco e/o modifica dei codici segreti vengono assicurate grazie ai controlli ready-to-use proposti dalla piattaforma.