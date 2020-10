La stampa 3D di Formlabs punta sul mondo medicale Il modello Form 3Bl capitalizza sulle evoluzioni della tecnologia già messa a punto per proporre una soluzione relativamente abbordabile agli studi, anche dentistici, che vogliano produrre protesi o altro con materiali biocompatibili. Pubblicato il 02 ottobre 2020 da Roberto Bonino

Il mercato della stampa 3D è evoluto nel tempo non solo per soddisfare le esigenze del mondo industriale, ma anche per raggiungere nuove fasce di utenti professionali, anche di ridotte dimensioni.

Nata nel 2011, Formlabs è stata una delle poche società specializzate, con presenza nel desktop, a resistere alla massiccia bolla tecnologica di alcuni anni fa. Lo scorso anno il costruttore ha introdotto due nuovi sistemi professionali basati sulla propria declinazione della tecnologia stereolitografica, denominata Lfs (Low force stereolithography). Si trattava del modello desktop Form 3 e della versione di grande formato Form 3L.

Ora è il turno della Form 3Bl, una declinazione dei prodotti appena citati indirizzata soprattutto agli ambienti della medicina e dell'odontoiatria, per realizzare prodotti con esigenze di personalizzazione e produzione rapida, come le protesi e gli apparecchi di contenzione. Il nuovo modello condivide la maggior parte delle specifiche della 3L, incluso un volume di costruzione che è circa cinque volte più grande della stampante Form 3 standard. Il principale elemento di differenziazione è l'ottimizzazione per i materiali biocompatibili, ma a questo si aggiunge la presenza di una tecnologia proprietaria di additive manufacturing, che, secondo quanto riferito da Maeli Latouche, marketing manager Sud Europa di Formlabs, "porta a tempi di produzione più rapidi e costruisce parti con un livello di accuratezza superiore rispetto alle tecnologie stereolitografiche convenzionali".

Le stampanti 3D stereolitografiche di Formlabs

Formlabs è una realtà cresciuta in modo graduale e costante nel tempo e oggi può contare su oltre 200 partner commerciali a livello globale, che le consentono di spedire più di 70.000 sistemi a clienti in tutto il mondo. Fra i brand più noti a portafoglio, si può citare Gillette, dove è stato realizzato un progetto pilota che ha consentito la personalizzazione di massa delle lame da barba utilizzando la stampa 3D.

I mercati medico e dentale appaiono fra i più promettenti, tant'è che l'azienda ha lanciato poco tempo fa anche una gamma di resine biocompatibili e una business unit dedicata a questi segmenti.