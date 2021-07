La stampante multifunzione Brother si controlla con il telefono Con stampa diretta da Pc o dispositivo mobile, copia e scansione, il nuovo modello multifunzione DCP-J1200W è adatto per l’utilizzo in ufficio e per lo smart working. Pubblicato il 08 luglio 2021 da Redazione

Una stampante a getto d’inchiostro perfetta per lo smart working, ma anche per gli uffici: è il modello multifunzione DCP-J1200W di Brother, che condensa in un dispositivo di piccole dimensioni strumenti per la copia e la scansione di documenti, oltre che per la stampa da Pc e anche da dispositivo mobile tramite collegamento wireless.

Queste caratteristiche di versatilità si associano a specifiche tecniche di tutto rispetto: una risoluzione massima di 6000 x 1200 dpi; una velocità di stampa che arriva fino a 16 pagine monocromatiche A4 al minuto e fino a nove pagine a colori al minuto; un tempo di espulsione della prima pagina inferiore a dieci secondi. Oltre all’interfaccia wireless, è presente una Usb 2.0 per la stampa da archivi locali. Il cassetto carta ha una capacità di 150 fogli e il volume di produzione mensile consigliato è compreso tra le cinquanta e le mille pagine.

Una caratteristica molto comoda è la possibilità di stampare qualsiasi documento da smartphone e tablet, senza doverlo trasferire sul Pc: è sufficiente utiizzare l’applicazione Brother Mobile Connect, supportata su iOS e Android. L’app consente anche di gestire, archiviare e recuperare i documenti acquisiti, oltre a funzionare da “telecomando” per alcune funzioni della DCP-J1200W (naturalmente è sempre possibile usare lo schermo Led incorporato nel dispositivo). Inoltre Mobile Connect è utilizzabile per la stampa remota, in abbinamento all’uso di un codice PIN che autorizza la produzione del documento.

"Mai come in questo periodo è indispensabile avere a disposizione dispositivi di stampa rapidi, affidabili e smart: la stampante DCP-J1200W è perfetta per qualsiasi home office”, ha commentato Lorenzo Matteoni, marketing, senior manager di Brother Italia. “La nostra nuova stampante DCP-J1200W è stata progettata per rendere la stampa e le scansioni più facili e veloci grazie alla gestione semplificata tramite app”. La nuova stampante multifunzione Brother DCP-J1200W è in vendita a 117 euro, Iva esclusa (ovvero 142,74 euro, Iva inclusa).