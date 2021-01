La videoconferenza è perfetta con l'intelligenza artificiale Logitech presenta due nuovi sistemi per sale riunioni, Rally Bar e Rally Bar Mini, e un dispositivo da accoppiare alla webcam, RoomMate. Video, audio e dinamiche sono ottimizzati dall’AI. Pubblicato il 19 gennaio 2021

Le tecnologie di videoconferenza sono strumenti sempre più importanti in tempi di smart working. A volte bastano uno smartphone o un Pc collegati a una piattaforma per le chat e le videochiamate, ma i sistemi per le sale riunioni rendono le esperienze di comunicazione a distanza molto più realistiche, ricche e simili a un incontro faccia a faccia con i colleghi o i clienti. Logitech presenta tre nuovi dispositivi destinati alle sale riunioni aziendali ma anche all’home office, e caratterizzati da un ingrediente speciale: l’intelligenza artificiale. Rally Bar e Rally Bar Mini sono due sistemi audio e video che possono funzionare in diverse modalità, o collegati via Usb a un Pc o Mac oppure connessi direttamente (senza la necessità di un computer) ad applicazioni come Microsoft Teams, Zoom e altre. È anche possibile collegare il proprio computer portatile ed utilizzare il proprio programma di videoconferenza preferito. I nuovi prodotti Logitech supportano infatti anche altri servizi di videoconferenza, come GoToMeeting, Pexip e RingCentral.



I due modelli si distinguono per alcune specifiche tecniche, che rendono la Rally Bar più adatta agli ambienti di dimensioni medio-grandi e la Rally Bar Mini più indicata per le stanze di ampiezza contenuta. In entrambi i casi, il dispositivo impiega tecnologie di intelligenza artificiale, sensori (rilevatori di presenza) e videocamere Ptz (Pan–tilt–zoom, cioè in grado di controllare automaticamente lo zoom e la direzione) che, insieme, rendono più realistica e piacevole l’esperienza della riunione a distanza.



I livelli audio, per esempio, vengono regolati in automatico in base al tono di voce dei partecipanti, il rumore di fondo viene cancellato e la videocamera ruota per inquadrare di volta in volta la persona che sta parlando. L’intelligenza artificiale serve anche per ottimizzare il funzionamento di RightSight, un tecnologia di Logitech per l’auto-framing e il controllo della videocamera. Sul modello più grande la webcam raggiunge la risoluzione massima di 4K e ha uno zoom ottico 5X (ma con lo zoom digitale si arriva a 15X).

Logitech Rally Bar



La terza novità presentata è RoomMate, un sistema hardware di piccole dimensioni, pensato però per le stanze più grandi. Si tratta di una appliance che può essere collegata a webcam Logitech ed eventualmente a monitor, per creare stanze di videoconferenza con Microsoft Teams e Zoom su dispositivi Android. Presenti tre porte USB 3.0 Type-A, due HDMI Out e una HDMI In, Gigabit Ethernet e Wi-Fi ac.



“Dalla semplicità d’uso e gestione delle videoconferenze, fino all’adozione scalabile di soluzioni professionali, vogliamo migliorare i nostri prodotti, riducendone al contempo la complessità”, ha dichiarato Scott Wharton, general manager e vice presidente di Logitech Video Collaboration. “Il nostro obiettivo è quello di introdurre soluzioni video in tutte le sale riunioni del mondo. Per fare questo, dobbiamo fare in modo che la collaborazione video diventi qualcosa di semplice ed economico, obiettivo che crediamo di aver raggiunto con questi nuovi prodotti”.



Le novità per videoconferenza di Logitech saranno disponibili in primavera. I prezzi in euro non sono stati comunicati, ma i listini previsti sul mercato statunitense rendono l’idea: Rally Bar costerà 3.999 dollari, Rally Bar Mini 2.999 dollari, RoomMate 999 dollari.

Logitech RoomMate