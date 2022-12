Larissa Crandall alla guida delle strategie di canale di Veeam La manager è stata scelta per il ruolo di vice president Global Channel and Alliances. L’ecosistema di Veeam supera i 35mila partner e alleati. Pubblicato il 12 dicembre 2022 da Redazione

Nuova nomina in Veeam, relativa all’ecosistema di canale: Larissa Crandall è stata scelta per il ruolo di vice president global channel and alliances. La società specializzata in tecnologie per il backup e la protezione dei dati ha scelto una professionista molto esperta nel canale e che può vantare numerosi riconoscimenti.

La manager ha ricoperto ruoli attinenti al canale in diverse aziende fornitrici di sicurezza, networking e cloud, come Pc Connection, Kaspersky e Scalr. Prima di entrare in Veeam ha lavorato per quattro anni (di cui due nel ruolo di vice president of global channel and alliances) in Gigamon, azienda che si occupa di tecnologie per la visibilità della rete e il monitoraggio del traffico. Al suo intero Crandall ha contribuito anche alle strategie di marketing e di vendita, e ha realizzato programmi di generazione della domanda, formazione e abilitazione.

Nel curriculum della manager spiccano anche diversi riconoscimenti, tra cui numerosi Crn Award come Woman of the Channel (2022, 2021, 2020, 2019, 2018 e 2017) e Top Most Powerful Woman in the Channel (2019 e 2018).

Crandall guiderà gli investimenti di Veeam relativi all’ecosistema dei partner di canale e degli alleati tecnologici. La strategia di mercato dell’azienda resta quella di offrire prodotti per la protezione dei dati aziendali in diversi ambienti (cloud, on-premise, virtuali, containerizzati).

“I dati sono la risorsa più importante che le aziende possiedono, il che rende fondamentale la loro protezione da attacchi ransomware e interruzioni non pianificate,” ha dichiarato Crandall. “Sono entusiasta di lavorare a fianco dei nostri team di vendita, marketing, ricerca e sviluppo e ingegneria per costruire strategie che siano reciprocamente vantaggiose per i nostri partner e per le alleanze di Veeam, garantendo al contempo il massimo livello di protezione e ripristino dei dati per i nostri clienti comuni. Da tempo ammiro Veeam e il suo impegno nei confronti del canale. Sono entusiasta di entrare a far parte del team e sono certa che l'allineamento e la collaborazione che creeremo porteranno a un successo ancora maggiore, mentre Veeam continua ad accelerare la sua presenza nelle aziende”.

“Con oltre 35.000 partner e alleanze, il nostro ecosistema globale, guidato al 100% da partner, è fondamentale per il successo di ogni aspetto della nostra azienda”, ha commentato John Jester, chief revenue officer di Veeam. “La nomina di Larissa sottolinea l'importanza che attribuiamo ai nostri partner. Larissa ha una passione comprovata, una visione e un'esperienza consolidata nel guidare programmi e team estesi verso un maggiore successo basato sulla collaborazione, l'allineamento e la strategia reciproca. Veeam continua ad evolversi, ma il nostro approccio incentrato sui partner per costruire, commercializzare, vendere e integrare le soluzioni Veeam e i servizi Veeam-powered rimane una delle nostre massime priorità".