Lavoro a distanza, wearable, realtà aumentata: i trend del 2021 Pubblicato il 29 dicembre 2020

Le esigenze di lavoro da remoto emerse nel 2020 con la pandemia di covid-19 non scompariranno nell’anno nuovo. E nel lavoro da remoto, oggi sempre più utile e talvolta necessario (come i lockdown hanno ben mostrato), le tecnologie di realtà aumentata sono spesso essenziali. Lo sa bene chi esegue manutenzioni, interventi tecnici, supporto al cliente, lavori sul campo o attività di magazzino, per esempio. Più in generale, quest’anno si è allargata enormemente la platea degli utilizzatori abituali di applicazioni di videoconferenza, condivisione file, collaborazione a distanza e desktop virtuale. Quali nuove tecnologie o modalità d’uso attraverseranno il mercato nel 2021? Cene parla Hendrik Witt, executive vice president augmented reality di TeamViewer, società specializzata in software per l’accesso remoto.

Sulla spinta delle esigenze drammaticamente accelerate dalla situazione pandemica, le aziende si sono dovute muovere rapidamente per modernizzare la propria infrastruttura di connettività remota. Per il 2021 si prevedono ulteriori interventi di aggiornamento, così come l’aumento di soluzioni che integrano la realtà aumentata, di dispositivi come gli smart glasses e altre tecnologie che saranno largamente adottate, anche in ambito consumer.

Le tecnologie di collaborazione continueranno a evolversi e a crescere. Le aziende che avevano già investito in innovazione erano maggiormente preparate ad affrontare l’emergenza causata dalla pandemia. Erano già dotate della tecnologia necessaria per gestire il lavoro a distanza ed erano in grado di garantire continuità al proprio business in modo efficace. Le aziende con infrastrutture meno aggiornate hanno dovuto effettuare investimenti “smart” per innovarsi in modo adeguato. Temi come la privacy e la conformità al Gdpr erano fattori che complicavano la situazione già prima della pandemia e che dovevano essere affrontati rapidamente per dare continuità alle attività. Nel 2021 le aziende dovranno rivalutare le proprie infrastrutture remote per migliorare e scalare ulteriormente l’adozione di soluzioni che possano incrementare la capacità di affrontare nuove sfide e di adattarsi alla nuova normalità.

Un’accelerazione dell’innovazione. Le aziende devono continuamente cambiare il modo in cui affrontare l'introduzione di nuove tecnologie. Mentre prima c'era la sensazione che tutto dovesse essere perfetto prima di adottare nuove tecnologie, ora le aziende sono sotto pressione e devono accelerare questa introduzione dettata dalla necessità di ottenere i benefici quanto prima.

La tecnologia cosiddetta wearable aumenterà la produttività del personale. Seppure in modo diverso, ogni settore è stato colpito dalla pandemia e le tecnologie messe in atto per salvaguardare la produttività continueranno a trasformare le funzioni e le modalità di lavoro anche per gli anni a venire. In ambito industriale, ad esempio, la sfida è stata garantire la sicurezza/distanziamento dei lavoratori impegnati sulle linee di produzione, che ha reso difficile il mantenimento delle operazioni, inoltre, le interruzioni che si sono verificate hanno avuto ripercussioni lungo tutta la supply chain. Questo ha avuto un impatto anche nel mondo del retail e della logistica. Per gestire al meglio le modificate situazioni di lavoro e migliorare la produttività, molte aziende hanno iniziato ad adottare nuove soluzioni, come quelle indossabili, compresi gli smart glasses, per garantire al proprio personale di poter essere connessi, informati e allo stesso tempo sicuri. Questo trend continuerà anche nel prossimo anno.

Le aziende sceglieranno soluzioni di collaborazione per i nuovi assunti e per i dipendenti che lavorano da remoto. Poiché le aziende si aspettano che gli effetti della pandemia si estenderanno fino al 2021, si prevede un aumento nell’adozione di soluzioni di connettività per fare formazione e per inserire in organico i nuovi dipendenti. Il mercato offre una vasta scelta di prodotti che possono essere impiegati per questo scopo, soluzioni come quelle di TeamViewer che guidano passo-passo i dipendenti per formarli su tutto ciò che occorre sapere.

Le aziende guardano a un modello di lavoro "ibrido". Le aziende che si sono impegnate nel garantire il lavoro da remoto stanno implementando molto probabilmente un modello ibrido per il 2021: alcuni dipendenti saranno in ufficio mentre altri lavoreranno da remoto. Di conseguenza, vedremo alcune modifiche alle caratteristiche delle soluzioni per tener conto di questa nuova modalità. L'infrastruttura fondamentale che alimenta la connettività remota è molto adatta per gestire un ambiente di lavoro ibrido, ma vedremo alcune nuove innovazioni con caratteristiche ad hoc per il lavoro ibrido nel prossimo anno.

Smart glasses e realtà aumentata continueranno ad avere un ruolo importante. Durante la pandemia gli smart glasses hanno registrato un incremento di utilizzo significativo. I dipendenti hanno accettato questo dispositivo come una nuova tecnologia indossabile che consente, avendo le mani libere, una miglior concentrazione sullo svolgimento del proprio lavoro. Questa tecnologia continuerà ad essere adottata e perfezionata nel 2021. Lo stesso vale per il supporto della realtà aumentata, che aiuta a risolvere problematiche di assistenza in loco. Grazie a questa tecnologia, le aziende possono mettere in campo – rimanendo a distanza – tutte le competenze e le conoscenze dei propri specialisti e professionisti che si trovano in un altro luogo, anche dall’altra parte del mondo, superando anche eventuali barriere linguistiche grazie alle funzionalità che, per esempio, caratterizzano le soluzioni TeamViewer.

I progressi tecnologici avranno un impatto sull'adozione della tecnologia da parte degli utenti finali. Grazie anche all’innovazione tecnologica da parte delle aziende, stiamo assistendo a un cambiamento di mentalità che si rifletterà anche sul mondo consumer. Sempre più persone, anche nella vita privata, si sentiranno a proprio agio nell’esplorare la fruizione di soluzioni e strumenti basati sulla realtà aumentata, come gli smart glasses o altre innovazioni che migliorano la connettività, si pensi ad esempio alla didattica a distanza, all’assistenza medica ecc. Questo potrebbe portare a una più diffusa adozione di queste tecnologie che consentono di poter intervenire da remoto per risolvere i problemi, soprattutto quando i tecnici non possono intervenire sul posto.