Le app “progressive” di Office installate in segreto su Pc Windows Stando ad alcune segnalazioni, Microsoft avrebbe installato sui loro computer all’insaputa degli utenti le versioni Pwa (Progressive Web App) di Word, Excel, PowerPoint e Outlook, forse per testare nuove funzionalità. Pubblicato il 15 ottobre 2020 da Redazione

Windows 10 è in continua trasformazione e c’è chi, come gli iscritti al programma Insider, è disposto a sperimentare in anteprima tutte le nuove idee che eventualmente raggiungeranno poi il grande pubblico. Questa volta Microsoft sembra aver usato il canale dei beta tester per introdurre una novità sui computer di ignari utenti attraverso la versione stabile di Edge basato su Chromium. Niente di sconveniente, ma è mancata una comunicazione esplicita a riguardo.

Stando alle segnalazioni di alcuni utenti (riportate da WindowsLatest.com, da BleepingComputer.com e da altri siti), le applicazioni “progressive” di Word, Excel, PowerPoint e Outlook sarebbero state installate a loro insaputa sui loro Pc. Le icone di queste app di Office in versione Pwa (Progressive Web App) sono infatti comparse nel menu Start, a dimostrazione dell’avvenuta installazione.

Le Pwa sono una particolare tipologia di applicazione che sfrutta le funzionalità di un browser per offrire un’esperienza d’uso simile a quella di un’app nativa. Tra i vantaggi una Pwa, il fatto che risulti sempre aggiornata, che dialoghi su protocollo Https (risultando quindi più sicura) e che si adatti in automatico alle caratteristiche dell’hardware su cui sono eseguite (sono, cioè, applicazioni responsive). Tra gli svantaggi, la presenza di funzionalità fruibili solo in modalità online.

Ad oggi è già possibile installare Outlook come Pwa su Windows 10, così come è possibile installare l’app di Office per Windows 10 come Pwa. In caso di ripensamenti, si può rimuovere l’applicazione o le applicazioni dal pannello di controllo, con la procedura abituale. La comparsa “a sorpresa” della applicazioni Pwa sui computer di alcuni iscritti al programma Insider sembra lasciar intendere novità in arrivo o comunque un’accelerazione di Microsoft in direzione delle Progressive Web App.