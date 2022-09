Le aziende chiedono integrazione, sicurezza e gestione da remoto Per gli addetti ai lavori del settore Ict, l’integrazione dei processi e degli analytics è una delle attività più richieste dai clienti. Un’indagine di Allnet.Italia. Pubblicato il 28 settembre 2022 da Redazione

Che cosa chiedono le aziende ai vendor e agli operatori del canale Ict, come system integrator, solution provider e fornitori di servizi gestiti? Secondo un sondaggio realizzato da Allnet.Italia sulle aziende partecipanti a un suo recente evento (l’Ict Solutions Day 2022 svoltosi a Bologna il 14 settembre), tra le richieste più frequenti spiccano l’integrazione dei processi e degli analytics, le attività riguardanti la cybersicurezza e gli strumenti e servizi per la gestione remota.

Più precisamente, sugli oltre 500 professionisti Ict e rappresentanti di una sessantina di aziende vendor, il 50% ha risposto che l’integrazione dei processi e degli strumenti di analytics è la prestazione maggiormente richiesta dal mercato. Seguono gli strumenti e servizi per la gestione remota, citati dal 29% delle risposte: in questo caso, l’affermazione di modelli di lavoro ibrido e smart working ha certamente favorito la necessità di questo tipo di tecnologie. Un 11%, inoltre, ha indicato ai primi posti tra le prestazioni più richieste i servizi cloud e quelli per l’omnicanalità.



Al cloud e più in generale alla trasformazione digitale si legano oggi molte opportunità ma anche molte sfide, afferenti soprattutto alla cybersicurezza. Gli intervistati hanno citato, in particolare, la scarsa visibilità dell’infrastruttura e la mancanza di coordinamento e integrazione (28% delle risposte), la trasformazione digitale e l’adozione di nuove tecnologie (25%) e la crescente migrazione delle applicazioni verso il cloud (20%). Tra le opportunità emergenti da cogliere spiccano, in particolare, i progetti di smart city: ben il 60% dei partecipanti all’evento di Allnet.Italia ha dato questa indicazione.



“Siamo stati felici di poter rivivere l’esperienza unica offerta da un evento dal vivo come il nostro Ict Solutions Day, che raduna professionisti del settore, oltre a speaker di spicco, in un’unica giornata di analisi, confronto e crescita”, ha dichiarato il Ceo di Allnet.Italia, Emiliano Papadopoulos. “In questa occasione, la prima in presenza, dopo due anni di distanziamento, abbiamo voluto sondare il settore e capire quali ostacoli e quali opportunità si accinge ad affrontare. I dati parlano chiaro: se da una parte le Smart Cities e le Unified Communication sono pronte ad offrire risultati a chi ha saputo prepararsi a coglierne i frutti, la digital transformation e l’integrazione continuano a focalizzare gli sforzi del settore”.