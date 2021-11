Le dichiarazioni sanitarie diventano semplici Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha sviluppato, nell’ecosistema Fattura SMART, una “skill” che semplifica l’adempimento dell’obbligo normativo ma anche consente di raccogliere dati e misurare Kpi. Pubblicato il 22 novembre 2021 da Redazione

Il mondo della sanità è molto diversificato, si va dal grande ospedale al piccolo fisioterapista indipendente forfettario. Non è semplice trovare fattori comuni che semplifichino la vita al professionista della sanità in termini digitalizzazione, collaborazione e condivisione con il proprio consulente professionista. Questo settore, come l’intero universo produttivo, ha visto aumentare l’impegno nella digitalizzazione.



La sanità digitale ha registrato nel 2020 una spesa del valore di 1,5 miliardi di euro, +5% rispetto all’anno precedente, ma il processo di digitalizzazione dell’intero sistema sanitario è ancora frammentato e disomogeneo. I dati di una ricerca dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano, presentati recentemente in un convegno online, registrano un SSN più digitale e connesso ma con diversi aspetti ancora da sviluppare e migliorare.

Il concetto di connected care è presente nel mondo medico-paziente, ma di quel concetto dovrebbe far parte anche l’aspetto amministrativo e fiscale, che deve essere fluido, semplice, automatico e che unisce il professionista sanitario al suo commercialista. Soprattutto da quando l’obbligo di comunicazione delle spese relative al Sistema Tessera Sanitaria è diventato mensile.

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha sviluppato una soluzione che rende non soltanto automatica e fluida la risposta all’obbligo, ma aiuta la struttura o il professionista sanitario nella gestione e sviluppo della propria attività grazie alla raccolta sistematica di dati e Kpi. Intorno a Fattura SMART, la soluzione di fatturazione elettronica di Wolters Kluwer, tra le più usate ed apprezzate in Italia, si è sviluppato un ecosistema di SMART Skills, tra le quali “Comunicazione SMART Spese Sanitarie”.

“Comunicazione SMART Spese Sanitarie” è stata sviluppata appositamente per tutti quei soggetti del mondo della sanità, medici, igienisti dentali, educatori, dietisti, assistenti sanitari, iscritti all’albo dei biologi, per citarne alcuni, che hanno l’obbligo mensile di comunicare al sistema centrale “Tessera Sanitaria” i dettagli relativi alle prestazioni offerte.La nuova SMART Skill rende facile ed immediata la condivisione e la collaborazione del professionista sanitario con il proprio commercialista.

Sarà possibile effettuare la comunicazione per singola fattura o in modo massivo con copia via mail al cliente e gestire e visualizzare gli esiti del sistema Tessera Sanitaria. Comunicazione SMART Spese Sanitarie consente inoltre l’invio delle prestazioni all’STS anche di incassi parziali con possibilità, in sede di saldo della fattura, di effettuare un nuovo invio. Inoltre si potranno visualizzare grafici e KPI correlati alle prestazioni, direttamente nella homepage di Fattura SMART. Il commercialista riceverà le fatture con i relativi allegati direttamente nel gestionale e potrà procedere alla contabilizzazione.

Oltre all’indubbio incremento della capacità digitale del sistema sanitario in generale e alla semplicità dell’operazione, il professionista sanitario potrà governare l’adempimento “comunicazione tessera sanitaria” direttamente all’interno di Fattura SMART anche grazie alla procedura guidata e intuitiva e invierà direttamente la o le fatture all’STS. La nuova SMART Skill di Wolters Kluwer Italia genera inoltre in automatico KPI e ricche e dettagliate statistiche che possono essere fonte di un miglioramento delle attività professionali.

Comunicazione SMART Tessera Sanitaria consente la creazione delle fatture medico/sanitarie da qualunque dispositivo e, attraverso Fattura SMART, con la possibilità di selezionare il tipo di spesa medica. La Skill prevede la gestione dell’opposizione dell’invio al Sistema Tessera Sanitaria sia a livello di anagrafica Cliente sia per singola prestazione. Si ottengono gli esiti dal STS, in termini di ricevuta di invio e segnalazione al cittadino, allegati alla fattura originale e si viene allertati proattivamente e automaticamente in caso di situazioni da risolvere per esiti negativi dal STS. In questo caso una procedura guidata porterà alla risoluzione dell’inconveniente.



Ancora una volta la trasformazione digitale di Wolters Kluwer Tax and Accounting Italia facilita la collaborazione e la condivisione tra Studio e cliente. Ad entrambi offre l’automazione necessaria ad un fluido espletamento della normativa e ad un decongestionamento del flusso documentale e in ultimo, ma non per ultimo, sviluppa per il cliente il concetto di gestione del proprio business attraverso un ecosistema di applicativi, quello di Fattura SMART con le sue SMART Skills, che diventa sempre più simile ad un gestionale per microimprese e partite IVA, rendendo il potere dei dati accessibile a tutti.