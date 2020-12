Le estensioni “cattive” di Edge e Chrome possono spiare e infettare Avast ha diffuso un’allerta su 28 add-on per il browser, contenenti codice maligno: possono spiare, rubare dati, inviare pubblicità e scaricare malware. Pubblicato il 17 dicembre 2020 da Redazione

Le estensioni per il browser possono essere utili per mille motivi, ma attenzione agli add-on “maligni”: potrebbero spiare ciò che visioniamo su Internet, raccogliere dati personali (data di nascita, indirizzo email, elenco dei dispositivi da noi utilizzati), tartassarci di pubblicità, dirottarci su siti di phishing e scaricare malware. Sono queste le principali azioni malevole compiute da un insieme di 28 estensioni per Chrome ed Edge, che complessivamente sono state scaricate da circa tre milioni di utenti.

Il problema, dunque, non è di poca entità. Alcuni di questi software sono particolarmente popolari, contando ciascuno decine di migliaia di download. A dirlo è Avast: la società titolare dell’omonimo antivirus ha analizzato la diffusione dei 28 add-in in seguito alla segnalazione fatta da un ricercatore dell’associazione ceca Cz.Nic, tale Edvard Rejthar.

Dopo aver notato alcuni comportamenti insoliti in Chrome, Rejthar ha compiuto una serie di test per arrivare a identificare un componente malevolo all’interno di Video Downloader for FaceBook, un’estensione che conta oltre 200mila download. In caso di vulnerabilità del browser, questo programma potrebbe “fare virtualmente qualsiasi cosa su comando del proprietario del dominio”. Quel che è più preoccupante, l’antivirus installato dal ricercatore eseguendo una scansione non aveva individuato alcun programma malevolo.

Il successivo lavoro di analisi di Avast ha permesso di trovare 28 estensioni di questo genere, alcune delle quali in circolazione fin dal 2018. In attesa che Google e Microsoft risolvano le rispettive vulnerabilità di Chrome e di Edge con un aggiornamento, è consigliabile prendere nota dell’elenco degli add-on malevoli.

Su Chrome:

Direct Message for Instagram

DM for Instagram

Invisible mode for Instagram Direct Message

Downloader for Instagram

App Phone for Instagram

Stories for Instagram

Universal Video Downloader

Video Downloader for FaceBook

Vimeo™ Video Downloader

Zoomer for Instagram and FaceBook

VK UnBlock. Works fast.

Odnoklassniki UnBlock. Works quickly.

Upload photo to Instagram

Spotify Music Downloader

The New York Times News

Su Edge:

Direct Message for Instagram

Instagram Download Video & Image

App Phone for Instagram

Universal Video Downloader

Video Downloader for FaceBook

Vimeo Video Downloader

Volume Controller

Stories for Instagram

Upload photo to Instagram

Pretty Kitty, The Cat Pet

Video Downloader for YouTube

SoundCloud Music Downloader

Instagram App with Direct Message DM