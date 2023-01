Le idee innovative per la supply chain fanno crescere Stesi Chiuso il 2022 con un aumento del fatturato del 65%, l’azienda trevigiana intende capitalizzare sulla piattaforma SIlwa, combinazione di Wms e Mes, per proseguire lungo la strada fin qui intrapresa. Toyota Material Handling e Kasanova fra i clienti di punta. Pubblicato il 31 gennaio 2023 da Redazione

L’Italia è un paese che notoriamente ospita eccellenze imprenditoriali in vari campi, spesso poco pubblicizzate. Non fa eccezione il settore Ict, dove per esempio opera da oltre venticinque anni Stesi, una realtà con sede a San Fior, nel trevigiano, che ha trovato spazio con una proposta tecnologicamente originale nel settore della gestione delle supply chain.

Silwa, infatti, è una piattaforma che integra in un unico sistema le funzionalità di un sistema di gestione del magazzino (Wms, ovvero Warehouse Management Solution) e dell’ambiente dedicato al presidio della produzione industriale (Mes, che sta per Manufacturing Execution System). Tipicamente, questi de mondi applicativi si parlano, ma spesso fanno capo a soluzioni separate, magari anche di vendor diversi.

Stesi le ha combinate in una piattaforma unificata e su questo ha costruito una fortuna che l’ha portata a crescere molto negli ultimi anni, nei quali la gestione delle supply chain è divenuto tema critico per molte realtà. Fa testo il risultato dell’ultimo esercizio fiscale, chiuso con una crescita del 65% nel fatturato (3,1 milioni di euro) e un Ebitda attestato su un più 30%. A questo si aggiunge un aumento dell’organico del 50%, necessario proprio per far fronte alla crescita.

Non parliamo di un’azienda ancorata al solo territorio di pertinenza geografica, ma di una realtà capace di acquisire clienti come Toyota Material Handling, che in Italia ha scelto proprio Stesi come solution provider per la realizzazione del supervisore di impianto in più di 40 installazioni dislocate su tutto il territorio nazionale. Tra le referenze, si può citare anche Kasanova, retailer ben noto nel settore dei casalinghi, con sei brand e oltre cinquecento punti vendita riforniti da magazzini con decine di migliaia di posti pallet gestiti con tecnologie all’avanguardia (sistemi automatici radio shuttle, guida assistita mezzi, picking intensivo e così via): “Silwa ha portato a una riduzione fino al 10% del costo di trasporto, ma anche a tempi di consegna ridotti a tre giorni e un dimezzamento dei costi di handling”.

Enzo Cancian, Ceo di Stesi

A parlare è Enzo Cancian, Ceo di Stesi, il quale sottolinea anche che nel 2022 l’azienda ha acquisito diversi nuovi clienti operanti in ambito produttivo e distributivo in svariati settori tra cui alimentare, vendita al dettaglio, mobili, elettronica, meccanica, chimica, edilizia, refrigerazione, trasporti e logistica: “Tutti hanno apprezzato una piattaforma che mette insieme le operazioni di evasione degli ordini della supply chain dal centro di distribuzione allo scaffale del negozio con quelle di gestione della produzione raccogliendo dati e ottimizzando i processi favorendo la tracciabilità dei lotti, il rilevamento dei tempi di lavorazione. Ne consegue una significativa ottimizzazione dello spazio di magazzino e dei mezzi impiegati, un minor impiego di personale dedicato, un minor rischio di infortuni sul lavoro, una maggiore produttività e, non ultimo, un minor livello di emissioni e consumi a tutto vantaggio dell’impatto ambientale”.

Nel 2023, Stesi intende proseguire sul cammino intrapreso, in linea con un piano di sviluppo già delineato: “Intendiamo far salire il fatturato del 25% quest’anno e di una media del 15% nel prossimo triennio”, conclude Cancian. “A questo si assoceranno un ulteriore aumento dell’organico del 20% e investimenti pari al 15% in ricerca e sviluppo per nuovi prodotti da proporre al mercato. Un primo segno si è già visto con il lancio di Slot Manager, software di gestione baie di carico e scarico di magazzini”.