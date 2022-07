Le informazioni sul Tour de France passano per il gemello digitale Esiste ormai da tempo una versione digitale della corsa ciclistica a tappe che percorre il territorio transalpino. L'ha messa a punto Ntt, in forma di connected stadium e quest'anno sarà estesa alla versione femminile della competizione. Pubblicato il 22 luglio 2022 da Redazione

Per i fan del Tour de France, che seguono la competizione via Web o in televisione, d qualche anno è a disposizione un servizio di informazioni in tempo reale sempre più ricco ed esteso. Il connected stadium è stato messo a punto da Ntt e, di fatto, è un digital twin della corsa ciclistica a tappe. La novità di quest'anno è l'estensione dei servizi alla versione femminile della competizione. I dettagli del progetto nell'articolo pubblicato sul sito di Technopolis