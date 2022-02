Le soluzioni di AvePoint per Msp e Var sono distribuite da Arrow Le applicazioni SaaS di cybersicurezza e di collaboration di AvePoint sono state integrate in ArrowSphere per aiutare gli operatori di canale a gestire progetti di migrazione in cloud e compliance. Pubblicato il 15 febbraio 2022 da Redazione

Si allarga ancora l’offerta di Arrow Electronics, questa volta con un nuovo accordo riguardante non solo il mercato italiano ma valido a livello europeo. Dopo le recenti aggiunte in catalogo (ultima quella di Symantec), Arrow ha stretto alleanza con AvePoint, azienda che sviluppa soluzioni di gestione e protezione dati per le applicazioni cloud, atti a supportare progetti di migrazione e compliance. Più precisamente, l’offerta spazia dal backup alla gestione delle licenze software e delle policy adottate in azienda, dall’automazione dei controlli di sicurezza fino alla gestione delle applicazioni cloud di Microsoft (Teams, Exchange, OneDrive, SharePoint, Dynamics 365), Google (Workspace) e Salesforce.

I destinatari diretti sono i rivenditori a valore aggiunto (Var) e i fornitori di servizi gestiti (Managed Service Provider, Msp), che con queste soluzioni possono aiutare le aziende clienti a gestire la migrazione dei propri sistemi di collaboration, tra cui appunto Microsoft 365, Google Workspace e Salesforce. Grazie alle tecnologie AvePoint, gli utenti finali possono realizzate progetti di trasformazione digitale nel rispetto delle normative del proprio settore e di quelle sul trattamento dei dati.

Ora le applicazioni Software-as-a-Service (SaaS) di cybersicurezza e di collaboration di AvePoint sono state integrate in ArrowSphere, la piattaforma di gestione del marketplace di Arrow. In sostanza, ArrowSphere semplifica per gli operatori di canale le attività di distribuzione di soluzioni e servizi ibridi multi-cloud, tendenzialmente complesse per via di fattori sia tecnologici sia normativi.

Attraverso questa piattaforma AvePoint punta a conquistare nuovi partner di canale in Europa. "Le minacce digitali sono drammaticamente aumentate e, nonostante questa consapevolezza, molte aziende rimangono ancora vulnerabili", ha commentato Jason Beal, senior vice president of global channel & partner ecosystem di AvePoint. "Grazie alla nuova collaborazione con Arrow, abbiamo grandi opportunità per aiutare un maggior numero di partner nel potenziare gli strumenti di sicurezza di collaborazione degli utenti finali, sviluppando contemporaneamente interessanti crescite del proprio business."



"La crescita degli strumenti di digital collaboration ha accelerato la necessità di poter adottare soluzioni di data management solide e facili da implementare", ha sottolineato Alexis Brabant, vice president sales Emea di Arrow Enterprise Computing Solutions. "In Arrow, operiamo per aiutare i partner di canale a sviluppare il proprio business in cloud, e AvePoint è una valida opportunità per gli attuali Msp e i Microsoft reseller di acquistare e distribuire prontamente e con semplicità le soluzioni SaaS di livello enterprise".