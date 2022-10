Lenovo amplia i servizi di data center con Veeam, Nutanix e Red Hat L’offerta di Infrastructure as-a-Service Lenovo Truscale è stata ampliata con nuove collaborazioni in ambito backup, virtualizzazione e container. Pubblicato il 26 ottobre 2022 da Redazione

I servizi di infrastruttura di Lenovo accolgono le tecnologie per il backup, la virtualizzazione e i container di Veeam, Nutanix e Red Hat. Truscale, l’offerta di Infrastructure as-a-Service di Lenovo, presto sarà ampliata grazie a tre nuove collaborazioni e integrazioni tecnologiche, annunciate ora ma pronte a diventare effettive nel corso del 2023. Il portafoglio Truescale include servizi di data center fatturati in base al consumo e può già contare sulla partnership con Sap per applicazioni basate su S/4Hana Cloud.

Tre le novità annunciate. La prima si chiama TruScale Backup as a Service con Veeam ed è un servizio che permette di gestire grandi volumi di dati e di ripristinare in modo sicuro le informazioni critiche in caso di violazioni della sicurezza, utilizzando i server server ThinkSystem e i sistemi di storage DE di Lenovo insieme al software e alla piattaforma di backup di Veeam. I vantaggi includono una elevata affidabilità del backup, alte prestazioni, flessibilità e riduzione dei costi Capex.

La seconda novità è Lenovo TruScale Hybrid Cloud with Nutanix, una soluzione che “combina la sicurezza e il controllo dell'infrastruttura on-premise con la flessibilità del cloud ibrido”, ha spiegato Lenovo. L’offerta si fonda sui sistemi iperconvergenti ThinkAgile HX di Lenovo e sui software di base di NUtanix, ovvero il sistema operativo Acropolis AOS, l'hypervisor Acropolis Ahv e la centrale di gestione Prism. Le aziende possono dunque accedere ai vantaggi di una infrastruttura iperconvergente evitando di acquistare costoso hardware e con una maggiore flessibilità nel poter accelerare o rallentare l'implementazione dell'infrastruttura a seconda delle esigenze. Inoltre l'installazione, l'implementazione, la configurazione, il monitoraggio 24/7 e il supporto in caso di incidenti sono gestiti da Lenovo.

Un sistema Lenovo ThinkAgile HX

Chiude il terzetto degli annunci TruScale Hybrid Cloud with Red Hat, una soluzione di cloud ibrido completamente gestito e operante su Red Hat OpenShift. I clienti ottengono una piattaforma container Kubernetes di livello enterprise ospitata sui sistemi ThinkAgile e ThinkSystem di Lenovo. Anche in questo caso, i costi basati sul consumo permettono di adottare i container per attività di sviluppo e modernizzazione delle applicazioni senza affrontare i costi dell’on-premise e in contesti di cloud ibrido.

L’offerta Truscale ha registrato un incremento costante, trimestre su trimestre, nel corso dell'anno fiscale 2021/22. I servizi gestiti (che comprendono le offerte TruScale Infrastructure e Device as a Service) sono stati la parte del Solutions and Services Group di Lenovo che ha registrato la migliore performance nel trimestre di aprile-giugno, con un aumento di ricavi pari al 73% anno su anno. Questi numeri trovano conferma in uno studio di Lenovo condotto a livello internazionale su 525 chief information officer di medie e grandi aziende: il 92% ha detto di voler prendere in considerazione di adottare tecnologie “as-a-service” nel breve/medio termine (entro due anni dall’intervista).

“Lenovo TruScale incarna la visione e l’innovazione dell'azienda che intende rispondere alla crescente domanda di nuovi servizi IT, caratterizzata dall'interconnessione di dispositivi, edge, cloud, reti e intelligenza artificiale in una nuova era di lavoro flessibile e cloud ibrido", ha dichiarato Dale Aultman, vicepresidente e general manager del Solutions and Services Group di Lenovo. "Dalla tasca al data center, e tutto ciò che c'è in mezzo, Lenovo TruScale offre i dispositivi, l'infrastruttura, i servizi e le soluzioni di cui i nostri clienti hanno bisogno con la semplicità di un modello di consumo scalabile”.