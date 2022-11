LG Display inventa lo schermo “morbido” che si può stiracchiare Stretchable Display è uno schermo non rigido, malleabile, che può estendere la propria superficie del 20%. I possibili impieghi spaziano dai dispositivi mobili all’arredamento. Pubblicato il 08 novembre 2022 da Redazione

Di schermi flessibili o pieghevoli si parla da tempo, ma è la prima volta che un’azienda mostra un display capace di “stiracchiarsi”. Lo ha fatto LG Display, presentando il primo schermo estensibile ad alta risoluzione mai realizzato: lo Stretchable Display, questo il nome, può essere allungato, piegato, ritorto su sé stesso. La sua superficie, se stiracchiata, può estendersi fino al 20%, e dunque da 12 pollici lo schermo diventa un 14 pollici. Il pannello presenta una risoluzione di 100 ppi (pixel per inch) e cromia RGB.



Lo schermo utilizza un substrato di “speciale silicone” (lo stesso usato per realizzare lenti a contatto) e dei micro-Led posizionati a distanza di meno di 40 micrometri uno dall’altro, così da garantire un’elevata risoluzione.



Lo Stretchable Display è il risultato di un progetto di ricerca e sviluppo nazionale, avviato nel 2020 e supportato dal Ministero del Commercio, industria ed energia sudcoreano. Per oltre due anni LG ha lavorato con una ventina di organizzazioni nazionali, tra imprese industriali e università. “Completeremo con successo questo progetto”, ha dichiarato Soo-young Yoon, executive vice president e Cto di LG Display, “per aumentare la competitività della tecnologia di display coreana, mentre continueremo a guidare il cambiamento di paradigma del mercato”.





L’azienda ha sottolineato che non si tratta solo di un gadget creato per stupire, bensì è un prodotto con “elevata flessibilità, durata e affidabilità”, potenzialmente pronto per il mercato. Molto sottile e leggero, potrebbe essere applicato su superfici curve come stoffe o addirittura parti del corpo umano, diventando una seconda pelle. Le possibili applicazioni spaziano quindi dal design alla moda, senza ovviamente dimenticare l’industria tecnologica e in particolare i dispositivi mobili e il gaming, e ancora il settore dei trasporti (LG immagina l’installazione su sedili di aerei o automobili) e l’arredamento.