Licenziamenti massicci per BT Group, diventerà “più agile” La telco britannica pianifica un massiccio piano di tagli di personale da qui al 2030. Si punta su fibra ottica, 5G e intelligenza artificiale. Pubblicato il 18 maggio 2023 da Redazione

Tagli massicci in vista per BT Group (British Telecom): l’operatore di telecomunicazioni britannico pianifica di passare dalle circa 130mila persone attuali, tra dipendenti e collaboratori esterni, a 90mila o, nella peggiore delle ipotesi, a 75mila. I licenziamenti potranno investire un massimo di 55mila persone. Non avverrà dall’oggi al domani bensì nel corso dei prossimi anni, entro l’esercizio fiscale 2030.



La notizia colpisce per i numeri imponenti, ma non è una completa sorpresa. Qualche giorno fa il principale concorrente di BT, Vodafone, ha annunciato di voler tagliare circa 11mila posti di lavoro nel corso di tre anni per recuperare competitività. Le ragioni sono le stesse per tutti: in tempi di incertezze dell’economia globale, gli operatori dell’Ict stanno cercando di razionalizzare i costi e di puntare sulle aree di crescita strategica. Nel caso delle telco, l’erosione del potere d’acquisto dei consumatori degli ultimi tre anni (dovuta alla pandemia prima, alla crisi geopolitica e all’inflazione poi) si è inserita in uno scenario in cui da tempo la redditività era in calo.

“Continuando a costruire e connettere con veemenza, a digitalizzare il modo in cui lavoriamo e a semplificare la nostra struttura, entro la fine del decennio BT Group portà fare affidamento su una forza lavoro molto più piccola e su una base di costi significativamente ridotta”, ha dichiarato l’amministratore delegato, Philip Jansen, a margine degli ultimi risultati trimestrali. “La nuova BT Group sarà un’azienda più agile, con un futuro più roseo”.

Per BT, principali le aree di investimento per i prossimi anni saranno la fibra ottica, il completamento del passaggio al 5G, l’automazione delle reti e dei servizi grazie a capacità di intelligenza artificiale.