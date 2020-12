Liferay punta sulle nuove reti digitali delle imprese La trasformazione digitale ha subito una forte accelerazione nel corso del 2020, forzata dalle nuove condizioni di mercato imposte dal Covid-19. Lo specialista di soluzioni per la creazione di esperienze digitali sul Web risponde con le testimonianze dei suoi clienti, la rete di partner e la versoone 7.3 della piattaforma Dxp. Pubblicato il 04 dicembre 2020 da Roberto Bonino

Aumento della produttività e riduzione dei costi sono temi che da sempre accompagnano il lavoro degli esperti di tecnologia al servizio delle aziende. Liferay li declina sul proprio terreno d’elezione, ovvero la creazione di esperienze digitali sul Web, a partire dal perno della propria piattaforma open source Dxp, appena arrivata alla versione 7.3.

Il vendor fa leva sull’accelerazione della trasformazione digitale che lo scenario generato dal Covid-19 ha imposto alle aziende, soprattutto in direzione del potenziamento del lavoro da remoto, della flessibilità infrastrutturale tipica del cloud e del peso commerciale assunto dalle vendite online: “Per seguire il passo dei cambiamenti in corso”, ha spiegato Andrea DIazzi, business development manager per l’Italia di Liferay, “proponiamo il nostro approccio costruito sulla nostra Digital Experience Platform, base sulla quale si innestano mattoni che spaziano dalle moderne intranet ai portali self-service, dall'e-commerce B2B alle piattaforme di integrazione. Su questi blocchi, i nostri partner costruiscono progetti utili per creare esperienze digitali, che possano accompagnare clienti, cittadini o dipendenti”.

Andrea Diazzi, business development manager per l'Italia di Liferay

Dxp 7.3 consente di gestire diverse soluzioni da una singola piattaforma, integrate con potenti Api, per agevolare il lavoro dei team It. La più grande innovazione, tuttavia, riguarda l'empowerment per gli utenti business, in particolare quelli dell'area marketing: “Grazie ai nuovi strumenti integrati, essi potranno dare forma ai contenuti web e configurare elementi nelle loro campagne”, ha specificato Diazzi. “Le novità sono progettate per scalare la creazione e la gestione dei contenuti”.

La piattaforma aiuta, in modo particolare a digitalizzare i processi, ricevere input più qualitativi e monitorare i dati in ogni fase del processo: "Abbiamo deciso di proseguire sulle aree di interesse individuate con Dxp 7.0, offrendo miglioramenti e nuove funzionalità in tutte le aree della creazione di siti Web, gestione dei processi e del Seo, intelligenza dei contenuti e gestione dei moduli", ha riassunto Diazzi.

A testimonianza del radicamento che Liferay sta trovando anche sul mercato italiano, già forte nella Pubblica Amministrazione e in crescita in ambiti come utility, manufacturing e healthcare, arrivano le esperienze realizzate da alcune aziende. Amsa, per esempio, ha realizzato un portale per gli addetti ai lavori interni, che si basa su un cruscotto in tempo reale che mostra le interazioni con l'esterno. Il Senato della Repubblica, invece, ha realizzato una nuova intranet per i propri dipendenti, destinata a entrare in funzione a giorni e integrata con le tecnologie di intelligenza artificiale di Ibm. Persino una realtà particolarmente colpita dalla congiuntura del 2020 come Fiera Milano ha potuto comunque costruire un nuovo portale per gli espositori, mentre l’utility veneta Gruppo Veritas ha fatto altrettanto in direzione della clientela.