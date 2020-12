Lo storage “in abbonamento” di Pure debutta su Amazon Web Services Il servizio di archiviazione Pure-as-a-Service è ora disponibile sul marketplace di Aws. Debutta anche il nuovo programma Cloud Block Store Efficiency Guarantee. Pubblicato il 16 dicembre 2020 da Redazione

Lo Storage-as-a-Service (STaaS) di Pure Storage sbarca sul marketplace di Amazon Web Services. Pure-as-a-Service, questo il nome della soluzione, è un servizio di archiviazione dati in abbonamento, il cui costo è calcolato sulla base dell’effettivo utilizzo di risorse. I suoi principali vantaggi, in quanto soluzione STaaS, sono dunque il taglio dei costi CapEx, la scalabilità (essendo possibile aumentare o ridurre le risorse, a seconda delle esigenze del momento), la flessiblità (si può scegliere fra storage a oggetti, a file o a blocchi) e la semplicità di gestione. A detta di Pure, è indicato per l’archiviazione su risorse cloud, nell’on-premise o all’interno di ambienti It “ibridi”.

Il debutto sul marketplace di Aws rappresenta chiaramente un forte veicolo commerciale ed è solo l’ultimo frutto di una collaborazione fra Pure Storage e Amazon in corso da tempo. I clienti Aws possono ora implementare capacità di archiviazione tramite Pure as-a-Service all'interno dei siti che servono workload cloud, on-premises ed edge, e il tutto attraverso un unico abbonamento.

"I clienti ricercano flessibilità e possibilità di scelta nell'acquisire, conservare e gestire i dati all'interno dell'ambiente aziendale nell'ambito di un'iniziativa di digitalizzazione completa", ha dichiarato Garth Fort, director of product Management, Aws Marketplace di Amazon Web Services. “Siamo felici di dare il benvenuto a Pure Storage per offrire ai nostri clienti ulteriori livelli di flessibilità, mobilità e omogeneità dalle applicazioni on-premises ed edge allo storage Aws”.

Un secondo annuncio interno alla collaborazione fra le due aziende è il lancio del programma Cloud Block Store Efficiency Guarantee, la cui promessa è quella di aiutare i clienti a ridurre i costi operativi dell’archiviazione in cloud senza scendere a compromessi in termini di funzionalità o di sicurezza. I clienti possono avvalersi di Pure Cloud Block Store per raggiungere specifici obiettivi di incremento di efficienza (superiori a quelli ottenibili con soluzioni di storage cloud-native), con il supporto del credito garantito di Pure as-a-Service.