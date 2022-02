Lo Unified Endpoint Management italiano sceglie Ready Informatica Il distributore ha stretto un accordo con Xnoova, società piacentina che sviluppa Chimpa, un sistema di gestione e protezione dei dispositivi Android, iOS e Windows. Pubblicato il 08 febbraio 2022 da Redazione

All’offerta distribuita da Ready Informatica si aggiunge Chimpa, una soluzione “made in Italy” che mette insieme funzioni di gestione dei dispositivi mobili e di cybersicurezza. Sviluppata da Xnoova, giovane software house di Piacenza, è già utilizzata su centinaia di migliaia di device (in Italia e nel mondo) e viene definita dalla casa madre come “l'unica soluzione sul mercato in grado di monitorare, gestire e proteggere diverse tipologie di device, non solo ‘mobile’, attraverso un’unica piattaforma”. Una caratteristica molto utile per le aziende che, in tempi di lavoro ibrido, devono garantire ai dipendenti la giusta flessibilità ma anche proteggere i propri dati.

Dal punto di vista tecnico, Chimpa è una soluzione software di Unified Endpoint Management basata su cloud, che permette di gestire e di proteggere da hackeraggi e furto dati qualsiasi dispositivo con sistema operativo iOS, Android e Windows: dunque smartphone, tablet e computer, ma anche chioschi multimediali, rilevatori a schermo piatto, visori di realtà virtuali. Il modulo software di Mobile Threat Defense si prende carico di bloccare le intrusioni e il furto di dati. Chimpa è integrato con Android Enterprise.

“Siamo davvero entusiasti di collaborare con Ready Informatica, che siamo sicuri essere un partner ad alto valore aggiunto e col giusto approccio ad un mercato particolarmente complesso, ma in grande espansione, come quello del mobile management e security”, ha dichiartato Gianluigi Cravedi, Ceo di Xnoova. In base all’accordo siglato tra le due aziende, Ready Informatica aiuterà Chimpa a sviluppare un ecosistema di canale italiano. Il distributore organizzerà fin da subito attività di informazione e formazione, come webinar e training online, con la prospettiva di realizzare anche (in tempi più fortunati) seminari nella propria sede di Casatenovo, Lecco.

“Oggi siamo orgogliosi di essere stati selezionati da Xnoova, azienda che, essendo Italianissima, già propone Chimpa sul mercato Italiano ma che ha trovato in Ready Informatica il giusto distributore a valore per creare il canale di rivendita”, ha commentato Marco Lorefice, direttore marketing di Ready Informatica. “Siamo convinti che aiuteremo Chimpa a diventare un best-seller in Italia grazie alla unicità dell’approccio tecnologico alle esigenze dell’IT in materia di gestione e sicurezza dei dispositivi mobili”.