Loredana Ferraiuolo va alla guida di Commvault Italia La nuova country manager sostituisce Sergio Feliziani alla guida della filiale italiana. Ribadito l’impegno verso i partner di canale. Pubblicato il 03 aprile 2023 da Redazione

Si apre una nuova fase per Commvault nel nostro Paese: l’azienda specializzata in backup e protezione dei dati ha annunciato la nomina di Loredana Ferraiuolo a country manager per l’Italia. Ferraiuolo subentra a Sergio Feliziani, che era in carica nel ruolo dal settembre del 2020. La nuova country manager avrà la responsabilità “di guidare le strategie di business e sviluppare nuove opportunità sul mercato italiano, amplificando e rafforzando l’impegno costante rivolto a clienti e partner”, ha fatto sapere l’azienda.



Ferraiuolo vanta oltre venti anni di esperienza nel settore Ict. Laureata in Sociologia , Marketing Comunicazione & Media all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ha iniziato la propria carriera in Mycrosystems per poi militare per oltre 16 anni in Tim, con incarichi di crescente responsabilità fino a quello di head of local government per l’area Nord-Ovest. Dopo un’esperienza in Vodafone Business, a capo delle vendite della divisione Healthcare, entra ora in Commvault.



“Siamo davvero entusiasti di affidare a Loredana la guida della sede italiana”, ha commentato Mauro Palmigiani, area vice president South Western Europe dell’azienda, “e siamo certi che il suo spirito innovativo e attento al cambiamento e le sue consolidate doti di leadership permetteranno di continuare ad accelerare l’espansione del business di Commvault in Italia. Le sue competenze ed esperienza in diversi modelli di business, nonché le relazioni con l’ecosistema, le consentiranno di sviluppare nuove opportunità sul mercato, in linea con la strategia globale di Commvault”.



“Con piacere entro a far parte di Commvault, da sempre riconosciuta come azienda innovativa e a prova di futuro”, ha dichiarato la nuova country manager. “Il mio impegno sarà dedicato a guidare le strategie che accompagnano il team italiano nelle attività commerciali, seguendo con attenzione l’evoluzione delle esigenze del mercato per potervi rispondere al meglio, con l’obiettivo di ampliare la nostra presenza in Italia ed estendere la nostra base clienti e l’ecosistema dei partner. Insieme alla soddisfazione dei clienti con tecnologie e servizi unici sul mercato, l’azienda si pone da sempre l’obiettivo di supportare le persone, la comunità e il pianeta in modo etico, responsabile e sostenibile. Si tratta di un approccio che personalmente sposo a pieno, affinché le nostre attività possano creare valore a 360°.