Mac, iPhone, iPad ed Apple Watch: è tempo di aggiornare Nuovi aggiornamenti per i dispositivi macOs, iOS e watchOs risolvono alcuni problemi di sicurezza, fra cui la vulnerabilità di Webkit presente nel browser di Apple, Safari. Pubblicato il 09 marzo 2021 da Redazione

Nuovi aggiornamenti importanti per Mac, iPhone, iPad ed Apple Watch sono disponibili ed è caldamente raccomandata la loro installazione. Gli update, infatti, non solo aggiornano le versioni di macOs, iOS, iPadOS e watchOs ma risolvono alcuni problemi di sicurezza, fra i quali una vulnerabilità di Webkit (il motore di rendering usato da Safari) che potenzialmente permette a un malintenzionato di eseguire codice maligno sul dispositivo della vittima nascondendolo all'interno di contenuti Web.

Il rischio è dunque quello di atterrare su un sito Web malevolo , imbattendosi nel codice dannoso che può sfruttare la vulnerabilità e consentire agli autori dell'attacco di eseguire altro codice sul dispositivo infetto. Il bug di Safari era stato segnalato dai ricercatori di sicurezza di Google e di Microsoft. Apple evidentemente ha prestato ascolto, poiché nell'aggiornamento che porta alla versione 11.2.3 macOS Big Sur il problema è stato risolto.

Lo stesso bug di Webkit era invece già stato risolto per gli utenti iPhone, attraverso l'aggiornamento di iOS numero 14.4, rilasciato il mese scorso. Ora, con i nuovi update, i sistemi operativi passano automaticamente alla release successiva: iOS e iPadOS alla versione 14.4.1, watchOS alla 7.3.2, macOS Big Sur alla 11.2.3 . Apple ha definito questi aggiornamenti di sicurezza come “importanti” e “raccomandati per tutti gli utenti”.