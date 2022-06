Maurizio Desiderio lascia F5 per andare alla guida di Palo Alto Il manager è stato nominato amministratore delegato per l’Italia di Palo Alto Networks. Alle sue spalle, quasi sette anni trascorsi nel medesimo ruolo in F5. Pubblicato il 20 giugno 2022 da Redazione

Dalla sicurezza e delivery delle applicazioni, specialità di F5, alla sicurezza di rete di Palo Alto Networks: Maurizio Desiderio lascia l’azienda in cui ha trascorso poco meno di sette anni come country manager della filiale italiana, per l’analogo ruolo in un’altra realtà importante dell’Ict mondiale. Entrato in azienda il mese scorso, ora Desiderio vede annunciare ufficialmente il suo nuovo ruolo di amministratore delegato di Palo Alto in Italia.



"Sono lieto di dare il benvenuto a Maurizio nel nostro team", ha commentato Tony Hadzima, Vice President South Europe di Palo Alto Networks. "Il mercato italiano presenta un numero importante di nuove opportunità da sviluppare e la sua consolidata esperienza e conoscenza supporteranno Palo Alto Networks ad aumentare la propria presenza e il valore creato per clienti e partner".



La carriera di Desiderio nel campo delle società software è cominciata più di vent’anni fa, per poi prendere una direzione verso la cybersicurezza nel 2004 con l’ingresso in Imprivata (azienda per cui è arrivato a ricoprire il ruolo di direttore vendite per l’area Emea, contribuendo alla crescita dei ricavi e all’allargamento delle alleanze di canale). Ha poi lavorato per cinque anni come direttore vendite regionale (Italia, Turchia e Medio Oriente) di Infoblox, un’altra società di cybersicurezza, per approdare a F5 nel 2015. In qualità di country manager, ha contribuito alla crescita della società specializzata in application delivery facendo dell’Italia uno tra i mercati più forte all’interno della regione Emea, in termini di market share e di redditività. Nel corso della propria carriera, Desiderio si è diviso tra Italia, Regno Unito e Stati Uniti.



Ora, operando da Milano, all’interno di Palo Alto avrà la responsabilità di guidare le strategie e le attività italiane dell’azienda. “Sono molto orgoglioso di entrare a far parte di Palo Alto Networks”, ha dichiarato Desiderio, “e il mio impegno sarà rivolto a guidare le strategie e le attività in Italia, seguendo con attenzione l’evoluzione delle esigenze del mercato per potervi rispondere al meglio. I cyberattacchi sono una minaccia sempre più reale che colpisce aziende di ogni settore e dimensione. Da sempre, la nostra missione è quella di supportare le organizzazioni a definire strategie di protezione realmente efficaci, che consentano loro di mitigare i rischi, proteggere le proprie risorse, restando competitive, di fronte a uno scenario in continua evoluzione”.