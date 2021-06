Mauro Macchi nominato amministratore delegato di Accenture Italia Fabio Benasso assume il ruolo di advisor del Ceo, Julie Sweet, mantenendo la carica di Presidente di Accenture Italia. Pubblicato il 08 giugno 2021

Cambi al vertice di Accenture, con la nomina di un nuovo amministratore delegato per l’Italia: Mauro Macchi, già Strategy & Consulting per Accenture in Europa. Il manager succede a Fabio Benasso nel ruolo di amministratore delegato per l’Italia, e diventa al contempo anche managing director per l’Italia, Europa Centrale e Grecia. Benasso assume il ruolo di advisor del Ceo, Julie Sweet, e mantiene la carica di presidente di Accenture Italia.

Le nuove nomine saranno effettive a partire dall’inizio di settembre 2021, e da quella data Macchi entrerà anche nel Global Management Committee dell’azienda. Nel suo attuale incarico di Strategy & Consulting, il manager ha un ruolo centrale nel declinare in Europa la strategia d’offerta di Accenture. In precedenza ha rivestito svariate posizioni apicali, in Italia e all’estero, nell’ambito dei servizi consulenziali e dei servizi finanziari, in settori come quello bancario, assicurativo e dei capital markets.

“Fabio Benasso”, ha fatto sapere l’ufficio stampa dell’azienda, “è parte integrante del successo di Accenture negli ultimi 35 anni. Dal 2006 ha guidato Accenture in Italia e in altri paesi del continente europeo raggiungendo risultati significativi che hanno consentito all’azienda di affermarsi come leader di mercato”. Attualmente Accenture Italia dà lavoro a più di 17.000 professionisti e opera attraverso sei centri di eccellenza (Milano, Torino, Padova, Modena, Roma, Napoli) e due Advanced Technology Center (Napoli e Cagliari).

Fabio Benasso, presidente di Accenture Italia (nella foto in alto, Mauro Macchi)