Microsoft alleata di Viasat, satelliti per risolvere il digital divide Entro il 2025 le due aziende porteranno l’accesso Internet e connessioni a banda larga a cento milioni di africani e a 250 milioni di residenti in zone rurali o remote. Pubblicato il 14 dicembre 2022 da Redazione

Microsoft si impegna a favore della parte del mondo ancora penalizzata dal digital divide, promettendo di portare entro tre anni l’accesso a Internet a ben 350 milioni di persone attualmente non raggiunte da servizi a banda larga o addirittura prive di qualsiasi accesso alla Rete. L’obiettivo più immediato è quello di portare Internet a dieci milioni di persone, metà delle quali residenti nel continente africano.



Il progetto è parte della più ampia iniziativa Airband, lanciata da Microsoft nel 2018 e alla quale si è unito per la prima volta un fornitore di servizi di connettività satellitare: Viasat. Le due aziende già si conoscono, perché Viasat è partner di un’altra iniziativa di Microsoft, Azure Space, lanciata nel 2020 e tesa a portare connettività a banda larga e servizi cloud in aree geografiche remote.



Ora, con il nuovo progetto, Microsoft e Viasat si impegneranno a potenziare la connettività nella Repubblica Democratica del Congo, in Nigeria, Guatemala, Messico e in zone rurali degli Stati Uniti; inoltre porteranno Internet in luoghi ancora non raggiunti in Egitto, Senegal e Angola.

“Crediamo che l’accesso a Internet sia un diritto fondamentale e che le abilità digitali creino e permettano la prosperità economica a persone, aziende e governi”, ha dichiarato Teresa Hutson, vicepresidente tecnologia e corporate responsibility di Microsoft. “Con la nostra Airband Initiative entro il 2025 estenderemo l’accesso a Internet ad alta velocità a cento milioni di persone nel continente africano e a 250 milioni di persone che vivono in aree non servite o poco servite. Lavorando con Viasat utilizzeremo i satelliti per raggiungere aree remote che in precedenza avevano poche o nessuna opzione di connettività tradizionale. Insieme, potremo rapidamente scalare e ampliare la portata di Airband, esplorando un più ampio flusso di progetti e nuovi Paesi in cui ancora non abbiamo lavorato”.

Dal suo lancio, nel 2017, l’iniziativa Airband ha già contribuito a portare la banda larga a 51 milioni di persone. Microsoft può ben dire di contribuire allla crescita dell’economia e al progresso sociale, considerando che Internet oggi è la precondizione per poter accedere all’informazione, alle comunicazioni, a servizi di telemedicina, di pubblica amministrazione e di didattica a distanza. Ma la lotta al digital divide potrà anche significare per Microsoft un allargamento dell’utenza potenziale dei propri servizi, partendo dal browser (Edge) e dal search advertising (il motore di ricerca Bing) e arrivando, soprattutto, al cloud computing.

Ricavi del public cloud in Africa (valori in miliardi di dollari); fonte: Statista, novembre 2022



La domanda di servizi basati su infrastrutture di telecomunicazione e su data center in Africa è in forte espansione. Lo scenario del public cloud è un esempio indicativo: secondo dati riportati da Statista, quest’anno il valore mondiale del mercato (sommando infrastrutture, piattaforme e software as-a-Service) sfiora i 415 miliardi di dollari, e di questo totale l’Africa coper 5,52 miliardi; nel 2027 il giro d’affari globale sarà di quasi 882 miliardi di dollari, quello africano di 15,12 miliardi. I numeri dell’Africa possono essere relativamente contenuti rispetto al mercato mondiale del public cloud, ma triplicheranno nel giro di cinque anni.