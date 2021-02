Microsoft, dai cloud verticali ai siti web gratuiti per le Pmi Servizi finanziari, manufacturing e no-profit sono i settori messi in target con le nuove offerte. Lanciata, su un altro fronte, la sfida a realtà come Wix o SquareSpace. Pubblicato il 26 febbraio 2021 da Redazione

Dopo aver parlato a lungo di cloud privato, pubblico, ibrido ed edge, ora arriva il turno delle verticalizzazioni. Questa, almeno, è l'attuale visione di Microsoft, che sta proponendo soluzioni basate su infrastruttura pubblica, ma con servizi parametrati in modo particolare e selezionati per specifici settori di attività.

L'anno scorso l'iniziativa era partita con la presentazione di Microsoft Cloud for Healthcare e all'inizio di quest'anno era arrivata la preview di Cloud for Retail.

Ora è la volta di altre tre declinazioni, che dimostrano quanto la casa di Redmond tenga a indirizzare proposte molto mirate.

Microsoft Cloud for Financial Services viene presentato come un acceleratore per modernizzare le proposte in ambito bancario, assicurativo e di supporto, soprattutto nello sviluppo di analisi approfondite che per la creazione di nuovi strumenti con i quali supportare la clientela, nel pieno rispetto delle strette esigenze di compliance normativa.

Microsoft Cloud for Manufacturing, invece, intende aiutare il mondo industriale a rendere più sicuro il lavoro remoto e quello dei frontline workers, per la costruzione di fabbriche più agili e supply chain più resilienti. Cloud for NonProfit, infine, propone una piattaforma intelligente affinché il personale delle organizzazioni senza scopo di lucro e i volontari possano concentrarsi meglio sulle proprie missioni. Quest'ultima proposta si basa su un modello di dati comuni senza scopo di profitto, per connettere le capacità del cloud Azure agli scenari più tipici delle Ong, comprendendo il coinvolgimento di più soggetti, la progettazione e l'esecuzione di programmi, la gestione dei volontari e la raccolta di fondi.

in generale, le offerte Microsoft Cloud verticalizzate integrano modelli di dati comuni, connettori cross cloud, workflow, Api, servizi, componenti e norme specifiche per ogni industria verticale, combinando tutto con le soluzioni più diffuse dell'universo del vendor, come Microsoft 365, Teams, Power Platform, Dynamics e le soluzioni di sicurezza.

In altro ambito, Microsoft ha iniziato a offrire una propria alternativa a soluzioni come Wix o SquareSpace, per aiutare le imprese a creare gratuitamente i propri siti Web, pur senza avere alcuna competenza tecnica preesistente.

La soluzione proposta appare meno omnicomprensiva rispetto a quelle dei celebri precursori della creazione di siti drag & drop, puntando essenzialmente alle necessità di marketing. Essa parte dal principio che il 36% delle imprese più piccole ancora oggi non hanno un sito Web, mentre l'80% dei consumatori inizia un potenziale percorso commerciale visitando proprio gli spazi online delle aziende. Per questo è stata pensata la nuova soluzione Digital Marketing Center, che permette di creare un sito Web con pochi click, a partire da modelli predefiniti e personalizzabili. All'interno, è possibile centralizzare i messaggi marketing su differenti social network, analizzare l'audience delle campagne e sfruttare strumenti pubblicitari per farsi conoscere attraverso i motori di ricerca. Questo servizio, al momento, è però disponibile solo negli Stati Uniti.