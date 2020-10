Microsoft, Dhl, Whatsapp: occhio agli inganni del phishing Il nome della società di Redmond è stato il più sfruttato nelle campagne di phishing del terzo trimestre di quest’anno. Lo svela un nuovo report di CheckPoint. Pubblicato il 23 ottobre 2020 da Redazione

Il phishing non va mai in vacanza, figuriamoci se lo ha fatto nell’estate del covid-19 e dell’incremento dello smart working. Approfittando del maggior numero di utenti connessi alla posta elettronica per lavorare da remoto, i criminali informatici sono andati ancor più volentieri a caccia di credenziali e dati da rubare, come testimoniato dall’ultimo report trimestrale di CheckPoint. Sulla base degli alert raccolti dalla rete globale del vendor (che confluiscono nel database ThreatCloud), gli scorsi luglio, agosto e settembre c’è stato da parte delle campagne di phishing un tentativo più accentuato di intercettare i dati di chi ha lavorato da remoto. Per riuscirci, i criminali hanno sfruttato ancora di più il marchio Microsoft.

Nella classifica dei nomi più “presi in prestito” per creare falsi domini di posta elettronica e messaggi ingannevoli, Microsoft è al primo posto, figurando nel 19% delle email di phishing rilevate da Check Point nel trimestre. Seguono, nell’ordine, DHL (9%), Google (9%), PayPal (6%), Netflix (6%), Facebook (5%, Apple (5%), Whatsapp (5%), Amazon (4%) e Instagram (4%). Significativo è l’ingresso di Dhl, per la prima volta nella top ten e per di più in seconda posizione: un chiaro segno dell’incremento degli acquisti di e-commerce, prontamente sfruttato dagli autori di phishing. Lo stesso si può dire di Amazon, marchio particolarmente sfruttato durante i mesi del lockdown.

L'email nel trimestre è diventata principale vettore di attacco (impiegato per il 44% degli attacchi di phishing), superando seppur di poco le pagine Web (43%), che fino al trimestre precedente erano il primo canale sfruttato per il phishing. Anche sul Web Microsoft è tristemente il marchio più contraffatto, a cui seguono Google e PayPal. Sulle app mobili, invece, è stato diretto il 12% delle attività di phishing. In questo caso la classifica dei marchi più sfruttati vede al primo posto Whatsapp e a seguire PayPal al secondo e Facebook al terzo.

“Il cambiamento improvviso ha lasciato molte aziende e lavoratori a distanza impreparati a gestire gli ultimi attacchi informatici”, sottolinea Omer Dembinsky, manager of data threat intelligence di Check Point. “Gli hacker, percependo grandi opportunità, stanno imitando il marchio più conosciuto per il lavoro: Microsoft. Mi aspetto che le imitazioni di Microsoft continuino anche quest'anno. Incoraggio i lavoratori a distanza a essere molto cauti quando ricevono un'e-mail proveniente dal proprio account Microsoft, in questo caso bisogna alzare la guardia”.