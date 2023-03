Microsoft Teams diventa più veloce, flessibile, facile e smart La nuova app di Teams, per ora in anteprima, è più veloce e consuma meno memoria. Rivista l’interfaccia. Pubblicato il 28 marzo 2023 da Redazione

Più veloce, più semplice, più flessibile e più intelligente: Microsoft Teams si rinnova in queste quattro direzioni. Lanciata nel 2017, la piattaforma di Ucc (Unified Communication and Collaboration) della società di Redmond, come noto, ha vissuto una forte accelerazione in sull’onda dei lockdown del 2020 e poi si è ulteriormente consolidata nelle aziende che hanno adottato il modello del lavoro ibrido. Oggi conta 280 milioni di utenti mensili e può integrare, potenzialmente, oltre 1.900 applicazioni create a software house, sviluppatori aziendali e system integrator e oltre 100mila applicazioni personalizzate.

Negli ultimi mesi Microsoft ha lavorato per rinnovare Teams In base ai suggerimenti e alle segnalazioni degli utenti e presenta, ora, il risultato di questo lavoro. Un lavoro che si somma alle recenti innovazioni già introdotte, come il “copilota” di intelligenza artificiale annunciato all’inizio di marzo. Peraltro i nuovi potenziamenti permetteranno anche al Copilot di funzionare al meglio. Le novità annunciate sono disponibili, però, al momento solo come anteprima pubblica per i clienti aziendali che usano Windows, mentre la disponibilità generale della rinnovata app è prevista prossimamente, entro la fine dell’anno.

Per quanto riguarda la velocità, la nuova app promette di dimezzare i tempi a fronte di un consumo di memoria inferiore del 50%. Il risultato è frutto di una profonda revisione della piattaforma e dell’ottimizzazione dell’architettura dei dati, della rete, della chat e del canale video di Teams. Collaborando con la società di benchmarking indipendente GigaOm, Microsoft ha potuto quantificare gli incrementi di performance dovuti a questa reingegnerizzazione, e i test hanno dimostrato che l'avvio dell'app e la partecipazione alle riunioni sono due volte più veloci, mentre il consumo di memoria si è dimezzato.

Per migliorare la semplicità d’uso, invece, molti elementi dell’interfaccia sono stati riprogettati secondo i principi del Fluent Design (la funzione infinite scrolling, un minor numero di pulsanti, eccetera) e ora servono meno “click” per tenere sotto controllo le notifiche, cercare informazioni, gestire i messaggi e organizzare i canali. Il vantaggio della flessibilità riassume i miglioramenti della procedura di autenticazione, della sincronizzazione e dei sistemi di notifica. Il risultato è un’esperienza d’uso omogenea e coerente, nella quale non è più necessario accedere e uscire da diversi tenant e account, ma si può conservare l’accesso e si possono ricevere notifiche su diversi dispositivi.

Alcuni elementi della nuova interfaccia di Teams

Quanto all’intelligenza, Microsoft assicura che la nuova app di Teams sarà “la base per le esperienze di AI di prossima generazione”, quelle già annunciate (come l'Intelligente recap e il Copilot) e quelle ancora da venire. L’AI in Teams permetterà di “semplificare il lavoro di collaborazione, aggiornando gli utenti su ciò che è accaduto prima di partecipare a una riunione o a una chat e rispondendo alle domande nel corso della discussione”, ha spiegato l’azienda.