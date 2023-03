Il “copilota” di AI di Microsoft sa scrivere e creare presentazioni L’intelligenza artificiale basata sulla tecnologia di OpenAI è stata integrata (per ora solo in via sperimentale) in Word, Excel, PowerPoint e Outlook, oltre che nel nuovo strumento Business Chat. Pubblicato il 16 marzo 2023 da Redazione

Il “copilota” di intelligenza artificiale di Microsoft arriva in Word, Excel, PowerPoint e Outlook, presentandosi come un alleato per la produttività di chi, ogni giorno, lavora davanti a un Pc. Dopo il recente debutto in Dynamics365, la tecnologia di AI generativa che sta alla base di ChatGPT è stata integrata anche nelle principali applicazioni di Microsoft365 (piattaforma in precedenza chiamata Office365), al momento ancora non nelle versioni pubblicamente disponibili ma solo per un ristretto numero di aziende tester. Inoltre il Copilot fa anche parte dell’ultima versione stabile del browser Edge, la numero 111, appena rilasciata.



Impossibile non notare l’urgenza delle Big Tech, e in particolare di Microsoft e Alphabet, nel lanciare continue novità di intelligenza artificiale sull’onda dei recenti progressi (non solo in termini di abilità tecnologiche, ma anche di facilità di implementazione) compiuti in questo campo. Anche Google in settimana ha presentato simili novità per il proprio ambiente di collaborazione in cloud Google Workspace, e in particolare per Gmail e Docs.

Tornando a Microsoft, il Copilot su Word, Excel, PowerPoint e Outlook mette insieme il potere dei large language model (Llm, gli algoritmi di deep learning addestrati per comprendere una o più lingue) con i dati delle aziende e con le applicazioni di Microsoft 365 apps, “per liberare la creatività, sbloccare la produttività e far crescere di livello le abilità”. E il tutto, assicura la società, rispettando gli esistenti impegni di Microsoft per la sicurezza e la privacy dei dati aziendali, nonché i principi e gli standard di intelligenza artificiale responsabile (il training dei modelli linguistici, per esempio, non è stato realizzato con dati di aziende clienti di Microsoft).

“Copilot è più di una semplice integrazione di ChatGPT di OpenAI in Microsoft 365”, ha sottolineato l’azienda. “È un sofisticato motore di elaborazione che lavora dietro le quinte per combinare la potenza degli Llm con le app di Microsoft 365 e i dati aziendali nel Microsoft Graph, ora accessibile a tutti attraverso il linguaggio naturale”.

All’interno di Word il “copilota” può scrivere, correggere e riassumere testi ma lasciando all’utente il controllo di tutto il processo creativo. In sostanza, interviene solo se viene interpellato. Può, inoltre, fornire un parere sulla qualità di un testo. In PowerPoint, invece, l’intelligenza artificiale può creare presentazioni a partire da una richiesta dell’utente (scritta in linguaggio naturale, s’intende) e anche aggiungere contenuti pertinenti da un documento creato in precedenza.

Su Excel il Copilot permette di analizzare le tendenze e di creare grafici e chart di dati, mentre in Outlook può velocizzare le operazioni di scrittura e di gestione della casella di posta in arrivo (basteranno pochi minuti per “smaltire la posta” anche in una inbox intasata di messaggi).

È stato, inoltre, annunciato il debutto di Business Chat, un nuovo strumento che permetterà di risparmiare tempo per trovare informazioni utili all’interno del vasto panorama dei dati aziendali, sparsi tra le diverse app di Microsoft 365. Si potrà accedervi tramite Microsoft 365.com, tramite Bing (previo login con le credenziali Azure Active Directory) o tramite Teams. Sarà una sorta di “segretario personale”, molto rapido ed efficiente, capace di rispondere a una richiesta del tipo “spiega al mio team come abbiamo aggiornato la strategia di prodotto”. Nell’esempio citato, Business Chat creerà un aggiornamento di stato (visibile agli utenti interessati) con riunioni, email e conversazioni di chat pertinenti con la richiesta. Si parla al futuro perché al momento Business Chat è accessibile in anteprima ai soli abbonati a Microsoft Teams.



Per quanto riguarda Edge 111, il Copilot si sostituisce alla scheda Rileva e, al procedere della navigazione, visualizza alcuni dati sui siti Web visitati, come l’origine del traffico e il tipo di contenuto. Inoltre analizza le pagine Web e suggerisce contenuti simili, potenzialmente interessanti per l’utente.