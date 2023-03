Microsoft lancia in Dynamics un “copilota” di intelligenza artificiale Su Bing ora si può scegliere il tono della risposta del chatbot. Il nuovo Dynamics 365 Copilot automatizza le attività di diversi ruoli aziendali. Pubblicato il 06 marzo 2023 da Redazione

Microsoft prosegue nello sviluppo e anche nella promozione di ChatGpt. Siamo solo all’inizio di un percorso che, secondo recenti dichiarazioni del Ceo, Satya Nadella, porterà l’azienda a integrare l’intelligenza artificiale in ogni suo prodotto e servizio, dal sistema operativo Windows al cloud di Azure, passando per la piattaforma di lavoro ibrido Teams. Una strategia resa possibile grazie agli investimenti di Microsoft in OpenAI, la startup di San Francisco che ha sviluppato ChatGpt e il modello di training che sta alla base del chatbot.

Nuove notizie in questi giorni circondano ChatGpt e l’impegno di Microsoft nell’intelligenza artificiale. Una interessa direttamente gli utenti. Come preannunciato, la società di Redmond ha aggiunto una nuova opzione nella chat di Bing, alimentata proprio da ChatGpt: gli utenti possono scegliere se ottenere risposte più precise, più creative o equilibrate (una via di mezzo tra le due alternative precedenti).

Prima di effettuare una ricerca ci viene chiesto di “scegliere uno stile di conversazione” e selezionare una voce tra “più preciso”, “più creativo” e “più equilibrato”. Una scelta che può dipendere dalle preferenze personali ma anche, soprattutto, dal tipo di query e dall’argomento su cui si eseguono ricerche. In cima alla pagina, un disclaimer di Microsoft che recita così: “Impariamo insieme. Bing è alimentato dall’AI, perciò sorprese ed errori sono possibili. Assicuratevi di verificare i fatti e condividete i feedback, così potremo imparare e migliorare!”.

L’aggiornamento della Power Platform

Una notizia che interessa, invece, sviluppatori e aziende è l’aggiunta di capacità di intelligenza artificiale nella Power Platform di Microsoft, una piattaforma software rivolta ad aziende e sviluppatori, in cui sono racchiusi strumenti low-code e no-code per la Business Intelligence (Power BI), la pubblicazione di siti Web (Power Pages), l’automazione di processi (Power Automate), la creazione di applicazioni aziendali (Power Apps) e di agenti virtuali (Power Virtual Agents).

Grazie agli ultimi aggiornamenti, si può ora sfruttare lo strumento AI Builder per automatizzare i processi aziendali con modelli di AI preconfezionati. Power Virtual Agents ora può connettere automaticamente i chatbot a risorse aziendali interne per creare riassunti di report settimanali e delle query effettuate dagli utenti. Inoltre AI Builder ora include nella propria interfaccia i servizi di Azure OpenAI, e questo permette di aggiungere in modalità low-code modelli di AI generativa e template in Power Automate e Power Apps.

Un “copilota” per molte funzioni aziendali

Ancor più importante è il lancio di nuove capacità di intelligenza artificiale che creano un collegamento tra i dati del Crm e dell’Erp. Microsoft Dynamics 365 Copilot è uno strumento che “fornisce assistenza interattiva e basata sull’AI in tutte le funzioni aziendali, migliorando l’esperienza dei clienti, dei dipendenti e l’efficienza operativa”. In sostanza, si tratta di aiutare gli addetti al marketing, alle vendite, alle operations, alla supply chain a perdere meno tempo in attività ripetitive e a scarso valore aggiunto.



Il “copilota” di intelligenza artificiale funziona trasversalmente alle varie applicazioni dell’ecosistema Dynamics 365. All’interno di Dynamics 365 Sales e Viva Sales permette ai venditori di ridurre il tempo dedicato alle attività amministrative: per esempio può aiutare a scrivere email e creare riepiloghi (inviati poi sulla posta elettronica) delle riunioni di Teams, raccogliendo dettagli dal Crm.

In Dynamics 365 Customer Service il “copilota” aiuta gli addetti al servizio clienti a fornire assistenza in modo rapido ed efficace, per esempio elaborando risposte contestuali alle domande ricevute in chat e via email. Su Dynamics 365 Customer Service è anche possibile sfruttare i nuovi conversation booster di Power Virtual Agents, che utilizzano Azure OpenAI Service e Bing per fornire risposte a partire da un sito Web o da knowledge base aziendali.

Il Dynamics 365 Customer Insights il Copilot assiste gli addetti marketing con funzioni di automazione nell’esplorazione dei dati, nella segmentazione del pubblico e nella creazione di contenuti. In Dynamics 365 Marketing, invece, permette di velocizzare la segmentazione del pubblico e la creazione di campagne di email marketing.



In Dynamics 365 Business Central il “copilota” semplifica la creazione di elenchi di prodotti per l’ecommerce. Attributi dei prodotti come colore, materiale o taglia possono essere usati per creare in pochi secondi descrizioni degli articoli da mettere in vetrina, e i testi sono ulteriormente personalizzabili con la scelta di tono di voce, formato e lunghezza.



Infine, in Microsoft Supply Chain Center (strumento a disposizione dei clienti di Dynamics 365 Supply Chain Management) l’intelligenza artificiale segnala in modo proattivo eventi e fatti degni di nota, come notizie meteo, finanziarie e geografiche, che potrebbero avere impatto sui processi della catena di fornitura. Inoltre il Copilot genera insight predittivi in cui viene stimato tale impatto sugli ordini, in termini di materiali, inventario, operatori, rete di distribuzione e altro ancora.