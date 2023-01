Miglioramenti al programma e nuovi partner per Infinidat Novità nel Channel Program Emea e nuovo programma di formazione tecnica per l'azienda specializzata in storage. Nell’ecosistema di canale entrano 22 nuovi partner. Pubblicato il 20 gennaio 2023 da Redazione

Infinidat rinnova l’offerta di formazione, incentivi e supporto ai partner di canale in diverse aree geografiche. E amplia il proprio ecosistema. Dopo un 2022 in cui per Infinidat le entrate derivanti dal canale sono cresciute del 52% anno su anno, la società specializzata in tecnologie di storage ha annunciato nuove iniziative, estensioni e aggiornamenti che coinvolgono i partner. E il piatto è decisamente variegato.



Innanzitutto, nel Channel Partner Program Emea e Apj saranno introdotti nuovi livelli di classificazione dei partner, un processo avanzato di registrazione e protezione delle trattative, differenti criteri per l’assegnazione dei fondi per il marketing (Mdf), un maggiore supporto per il marketing, un programma “not-for-resell” e un programma di formazione e abilitazione per i partner (accessibile tramite portale Web e chiamato InfiniVersity).

Ci sono poi novità in arrivo nel programma di formazione tecnica e commerciale Infuziast Certified Partner Program: qui sarà introdotto entro la prima parte dell’anno un nuovo programma di abilitazione e formazione alle vendite per le regioni America ed Emea, e nel secondo semestre farà seguito l’analogo per la regione Apj. I partner potranno ottenere certificazioni, ma anche riconoscimenti e premi.

Infinidat ha anche annunciato recentemente la nomina di James "JT" Lewis nel ruolo di director of channel sales. Inoltre il team di vendita globale è stato allargato con sette nuovi channel partner manager. Nel corso del 2023 l’azienda istituirà dei partner advisory board per il canale in America, Emea e Apj, e creerà dei “club tecnologici” per ingegneri, solution architect e solution advisor in Emea e Apj.

Eric Herzog, chief marketing officer di Infinidat

"Siamo orgogliosi dell'ampliamento e dell'approfondimento dei programmi dedicati ai partner di canale, in particolare quelli di EMEA e APJ, e sappiamo che i partner sono entusiasti delle novità che verranno introdotte nel 2023", ha dichiarato Eric Herzog, chief marketing officer di Infinidat. “Il 2022 è stato un anno eccezionale per quanto riguarda la crescita del nostro canale e abbiamo ottenuto anche numerosi premi e riconoscimenti nel settore. Tuttavia, grazie ai miglioramenti e alle importanti novità che stiamo sviluppando per i nostri partner, siamo certi che quest’anno porterà risultati ancora più soddisfacenti".

A corollario della notizia, Infidinat ha sottolineato alcuni dei traguardi raggiunti nel 2022, come il fatto di aver ottenuto nei Channel Awards di Crn una valutazione a cinque stelle. Sul un totale di 25 premi ottenuti l’anno scorso, otto erano legati ai partner di canale.