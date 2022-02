Minsait progetta 350 nuove assunzioni nel 2022 La società del gruppo Indra annuncia una nuova campagna di recruiting, in parte riservata ai neolaureati. Pubblicato il 14 febbraio 2022 da Redazione

Nuove assunzioni in programma per Minsait, società di servizi tecnologici controllata dalla spagnola Indra: sono 350 i professionisti che, in Italia, si aggiungeranno all’organico nel corso del 2022. La nuova campagna di recruiting, appena annunciata, consentirà a Minsait di mantenere il tasso di crescita dell’organico (oggi composto da 2.200 persone in Italia), che è all’incirca triplicato nel giro di cinque anni.



“Il piano di assunzioni”, ha commentato Roberta Ficorella, responsabile delle risorse umane in Italia, “conferma la scommessa di Minsait sul talento italiano come motore strategico di crescita locale, offrendo sia a professionisti già esperti che a giovani neolaureati e laureandi, l’opportunità di sviluppare una carriera di portata internazionale, lasciando il proprio segno nella società con innovazione e tecnologia”.

Dei 350 posti di lavoro previsti, 150 saranno riservati a figure giovani, su cui Minsait scommette anche attraverso attività di formazione specializzata. I corsi della sua “Academy” forniscono conoscenze tecniche, di business e digitali, ma i giovani che entrano in azienda partecipano anche a sessioni di training on the job per acquisire le competenze e capacità specifiche necessarie per il ruolo a cui saranno assegnati.



Attualmente Minsait è alla ricerca di studenti universitari e neolaureati nel campo scientifico-tecnologico, ma anche in altre discipline. Requisiti importanti sono la passione per l’informatica e l’interesse per le aree dello sviluppo e della produzione software, nonché della consulenza su business e tecnologia.