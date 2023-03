Minsait ricerca 300 profili Stem in Italia e 12mila nel mondo La società del gruppo Indra ha avviato una nuova campagna di assunzioni. Si cercano neolaureati in Ingegneria Informatica, Telecomunicazioni e Matematica e diplomati. Pubblicato il 03 marzo 2023 da Redazione

Minsait vuole crescere ancora. Dopo la campagna di assunzioni dell’anno scorso, ora la società appartenente al gruppo Indra ha annunciato un proseguimento dell’attività: si punta a reclutare oltre 300 professionisti da qui alla fine dell’anno solo in Italia e 12mila, complessivamente, nel mondo. Si aggiungeranno ai circa 46mila collaboratori attuali di Minsait, tremila dei quali lavorano nel nostro Paese.



La nuova campagna di recruiting parte con lo slogan “More digital, more human” e si rivolge a profili Stem e principalmente a laureati in Ingegneria Informatica, Telecomunicazioni e Matematica, nonché a persone che abbiamo completato una formazione professionale intermedia e avanzata. Storicamente, Minsait è focalizzata sui temi del security assessment, della governance, del risk & compliance e della sicurezza digitale, ma i nuovi assunti lavoreranno su progetti e attività riguardanti, tra le altre cose, gli analytics, l’intelligenza artificiale, il metaverso, lo sviluppo low-code e le competenze Sap.



“I nostri progetti trasformano realmente le imprese e permettono alle persone di crescere. In questo modo generiamo un impatto positivo e sostenibile sulla società”, ha dichiarato Sofía Collado, direttrice delle risorse umane di Minsait. “More digital, More human parla di un futuro in cui, oltre alle tecnologie, le persone diventano più importanti. Grazie a esse, ci stiamo muovendo verso una cultura più flessibile e più umana”.



Per attrarre giovani talenti, Minsait propone un modello di lavoro flessibile, o agile che dir si voglia, e sottolinea di avere a cuore i valori dell’inclusione e della diversity (il 93,8% dei suoi dipendenti italiani, recentemente intervistati, ha riconosciuto che la cultura aziendale sostiene la diversità), il work-life balance, il benessere, la formazione, lo sviluppo delle opportunità di carriere e la mobilità intra-aziendale (anche su diverse aree geografiche). A proposito di formazione, e in particolare di formazione continua, Minsait di appoggia alla piattaforma Udemy for Business per offrire ai propri dipendenti l’accesso a migliaia di contenuti aggiornati.