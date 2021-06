Minsait si rafforza nel digital marketing con Flat 101 La società del gruppo Indra ha acquisito Flat 101, azienda di consulenza di digital marketing specializzata in acquisizione traffico e in Conversion Rate Optimization. Pubblicato il 10 giugno 2021

Il marketing digitale è strategico per Minsait: la società del gruppo Indra ha realizzato una nuova acquisizione in quest’ambito, puntando a rafforzare la propria offerta di soluzioni e-commerce per le aziende nelle aree di strategia, consulenza, acquisizione, conversione e vendita. Si tratta di Flat 101, azienda spagnola che si occupa di consulenza di digital marketing, specializzata in particolare nell'ottimizzazione dei business online e in Conversion Rate Optimization (Cro).

Flat 101 porta in dote a Minsait il proprio team, composto da 150 professionisti specializzati nei campi del marketing e delle vendite digitali. Tre le principali aree di attività dell’azienda: la prima sono i servizi per l'acquisizione di traffico tramite Search Engine Optimization (SEO), Search Engine Marketing (SEM), Social Advertising, App Store Optimization (ASO) e Real Time Bidding (RTB). La seconda è l’ottimizzazione del tasso di conversione (Cro) nei canali digitali, per aumentare la probabilità di successo nelle vendite. La terza area di specializzazione comprende l’analisi dei dati e il miglioramento delle interfacce utente e della user experience nei canali digitali.

“Con l’acquisizione di Flat 101, Minsait porta sul mercato un'offerta unica per aiutare le aziende a ridisegnare, implementare e monitorare la loro strategia commerciale in un contesto di canali dinamici dove le interazioni fluiscono e sono connesse tra di loro e i media digitali giocano un ruolo centrale”, ha commentato Silviano Andreu, responsabile business consulting di Minsait. “La pandemia ha anche accelerato in modo irreversibile l'adozione di modelli di vendita digitali e soluzioni tecnologiche”.

Flat 101 opererà come una business unit con una propria entità, conservando il proprio marchio, il proprio modello di gestione e la propria cultura aziendale, potendo però far leva sulla portata commerciale e sulla dimensione di Indra.