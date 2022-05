Motorola Solutions punta sulla videosorveglianza made in Italy La multinazionale ha acquisito la vicentina Videotec SpA, specializzata in telecamere Ptz e fisse che resistono alle condizioni più estreme. Pubblicato il 13 maggio 2022 da Redazione

Motorola Solutions si rafforza nel mercato dei sistemi di videosorveglianza con un’acquisizione: si tratta dell’italiana Videotec SpA, società con sede a Schio (Vicenza) e specializzata nella fornitura di telecamere per ambienti complessi. I suoi modelli Ptz ( Pan, Tilt e Zoom) e fissi garantiscono una qualità “made in Italy” e un’elevata robustezza, potendo così resistere a un uso continuativo e senza necessità di manutenzione in contesti come piattaforme petrolifere, impianti eolici, dighe, autostrade, porti, ferrovie, aeroporti e in ogni genere di infrastruttura critica e processo industriale.

L’offerta include anche videocamere Ptz antideflagranti, che possono essere installate in ambienti nei quali sono presenti gas e polveri infiammabili. Motorola Solutions non ha svelato i termini finanziari dell’operazione, ma ha sottolineato il fatto che grazie a Videotec potrà ampliare la propria gamma di telecamere per la videosorveglianza con prodotti certificati e di elevata qualità.

“Proteggere la sicurezza e la continuità operativa delle infrastrutture critiche è vitale per le nostre città e le nostre attività”, ha detto Greg Brown, presidente e amministratore delegato di Motorola Solutions. “Con la gamma specializzata di telecamere di Videotec, stiamo estendendo l'ampiezza del nostro portafoglio per aiutare a proteggere e supportare gli ambienti critici di queste industrie complesse ed essenziali”.

“Siamo entusiasti di unirci a Motorola Solutions, portando la nostra esperienza tecnica nella progettazione di telecamere per ambienti estremi per continuare a guidare la loro missione come leader globale nella video sicurezza”, ha commentato Alessio Grotto, amministratore delegato di Videotec. “Insieme continueremo a innovare le tecnologie che resistono ad alcune delle condizioni più difficili, proteggendo le persone, favorendo la produttività e sostenendo la continuità del business per le industrie essenziali di tutto il mondo”.